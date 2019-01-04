Son Dakika Haberleri: İş Sanat Sömestr Tatilinde Küçük Sanatseverleri, Orman Lokantası'na Bekliyor

İş Sanat Sömestr Tatilinde Küçük Sanatseverleri, Orman Lokantası'na Bekliyor

46 dakika önce

İş Sanat'ın, geleceğin sanatseverleri çocuklar için hazırladığı müzikli masal serisi Evvel Zaman Dışından Masallar'dan Orman Lokantası, 27 Ocak Pazar günü, bu kez sömestr tatilinde, çocukları eğlence dolu bir maceraya davet ediyor.

İş Sanat Sömestr Tatilinde Küçük Sanatseverleri, Orman Lokantası'na Bekliyor, System.String[]

Yekta Kopan'ın kaleme aldığı, Serdar Biliş'in yönetmenliğini üstlendiği ve Sevinç Erbulak'ın anlatıcılığı ile renklenecek Orman Lokantası, çocuklara eğlenceli bir gün yaşatacak. Orman Lokantası oyununun müziklerini Çiğdem Erken, kostümlerini Tomris Kuzu, koreografisini Tuğçe Tuna, sahne ve dekor tasarımını ise Cem Yılmazer yaptı.

Müzik ve dansla dolu bu oyunu kaçırmamak için 27 Ocak Pazar günü, saat 15.00'i takvimlerinize not etmeyi unutmayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:41 Kaynak: Bültenler

Yekta Kopan, Sevinç Erbulak, Güncel
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