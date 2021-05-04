İş Sanat, son caz konserini 7 Mayıs'ta "Almagest Quintet" ile gerçekleştirecek - Son Dakika

İş Sanat, son caz konserini 7 Mayıs'ta "Almagest Quintet" ile gerçekleştirecek

04.05.2021 12:31
İş Sanat, son caz konserini 7 Mayıs'ta

İş Sanat'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çevrim içi sürdürdüğü ve mayıs ayında tamamlanacak 21. sezonunun son caz konserinde "Almagest Quintet" sevenleriyle buluşacak.

İş Sanat'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çevrim içi sürdürdüğü ve mayıs ayında tamamlanacak 21. sezonunun son caz konserinde "Almagest Quintet" sevenleriyle buluşacak.

Konserin ilk gösterimi, 7 Mayıs'ta saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalından sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Piyanoda Sabri Tuluğ Tırpan, gitar ve yaylı tamburda Cenk Erdoğan, bas gitarda Eylem Pelit, perküsyonda Hamdi Akatay ve davulda Volkan Öktem'in bir araya geldiği Almagest Quintet'in repertuvarında bu sene hayatını kaybeden Chick Corea'nın eserleri yer alıyor.

İş Sanat'ın 21. sezonunda öne çıkan caz konserleri arasında ayrıca swing ritmini cazla birleştiren Bilal Karaman Swing Band ve Ece Göksu, Şenova Ülker Caz Orkestrası'na solist olarak Erdem Özkan ve Sibel Köse'nin eşlik ettiği Caz Baharı, Ozan Musluoğlu'nun da yer aldığı Genedos bulunuyor.

30 Nisan Dünya Caz Günü'nü de Jülide Özçelik konseri ile kutlayan İş Sanat'ın 21. sezon içerikleri yıl boyunca ücretsiz erişime açık olacak.

Hamdi Akatay, Pelit, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş Sanat, son caz konserini 7 Mayıs'ta 'Almagest Quintet' ile gerçekleştirecek - Son Dakika


Son Dakika

Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir
Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları         
12:28
10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu 10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu         
12:14
Derbi öncesi kamera karşısına geçen Larin, Derbi öncesi kamera karşısına geçen Larin, "Benim idolüm Drogba, her yerden gol atarım" dedi         
12:11
20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı         
12:02
Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti         
11:24
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor         
10:58
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir         
10:25
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 12:47:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İş Sanat, son caz konserini 7 Mayıs'ta "Almagest Quintet" ile gerçekleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement