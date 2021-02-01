İş Sanat şubat ayında çevrim içi etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

İş Sanat, şubat ayında Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserlerinden, klasik müzik etkinliklerine, Yazarının Sesinden, Okuma Tiyatrosu serilerine, özel projelerden çocuklara yönelik masallara uzanan dopdolu bir programla yayında olacak.

Enstrümanların gençlere tanıtıldığı "Tanıştırayım", "Geçmişten Günümüze Kaybolmayan Sesler" ve "Ayşegül Sönmez ile Türk Resminin İçinde" başlıklı video serilerinin yeni bölümleri de sosyal medya hesapları üzerinden izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Senfoni orkestrasında yer alan enstrümanların müzisyenler tarafından anlatıldığı "Tanıştırayım" serisinde bu ay, arp ve piyanonun yanı sıra bakır nefesli ve timpani, marimba, triangle gibi perküsyon grubuna dahil olan enstrümanlar anlatılacak.

İş Sanat'ın sanatseverlere hitap eden programında "Zamansız Aşk Şarkıları" başlıklı konseriyle Efruze, Sinema Senfoni Orkestrası ile 14 Şubat'ta sahne alacak.

Haldun Taner'in hikayeleri müzikle buluşacak

Zeynep Halvaşi 5 Şubat'ta "Kalbe Dolan Şarkılar", 6 Şubat'ta Cengiz Özkan ile birlikte sahne alacağı "Bulut Bulut Üstüne" başlıklı 2 ayrı konseriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Klasik müzik konserleri serisinde 20 Şubat'ta İstanbulied, 25 Şubat'ta Milli Reasürans Oda Orkestrası sahnede olacak. İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen ve şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası konserinin solistleri Özgecan Günöz ve Sezai Kocabıyık olacak.

İş Sanat'ın gelenekselleşen dinleti serisinde 22 Şubat'ta Haldun Taner'in hikayeleri müzikle buluşacak. Atilla Birkiye'nin hazırladığı ve Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı "İnsan Sadece Bir Araç" başlıklı dinletide; Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek, Haldun Taner'in "Bayanlar 00", "Konçinalar", "İznikli Leylek" ile "Sancho'nun Sabah Yürüyüşü" hikayelerini seslendirecek. Bir radyo kayıt stüdyosu mizanseninde gerçekleşecek dinletiye Serdar Yalçın piyanoda eşlik edecek.

"Cimri" 12 Şubat'ta yayında olacak

Yeni başlayan Provadan İzle serisi Moliere'in ölümsüz komedisi "Cimri" ile 12 Şubat'ta yayında olacak.

Dünya edebiyatından klasikleri oyuncuların sesinden dinlediğimiz Okuma Tiyatrosu'nda ise "Macbeth", "Hastalık Hastası" ve "Windsor'un Şen Kadınları" gibi ünlü tiyatro eserleri şubat programında yerini alacak.

Minik sanatseverler için gerçekleştirilen ünlü klasik masallar, "Oz Büyücüsü", "Cüceler ve Ayakkabıcı", "Güzel ve Çirkin" ve "Ağustos Böceği ile Karınca" ile devam edecek.

Yazarının Sesinden serisine ise Aslı Tohumcu, Gönül Paksoy ve Ertuğ Uçar konuk olacak.

İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz çekilen tüm konser ve dinletiler, 20.30'dan, çocuk etkinlikleri ise 15.00'ten itibaren İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde sezon boyunca ücretsiz olarak izlenebilecek.