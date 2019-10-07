İş Sanat’ta 20. konser sezonu, 14 Kasım’da başlıyor
1 saat önce
Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı program yedi ay boyunca devam edecek.
Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı program yedi ay boyunca devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:06
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