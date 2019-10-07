Son Dakika Haberleri: İş Sanat’ta 20. konser sezonu, 14 Kasım’da başlıyor
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İş Sanat’ta 20. konser sezonu, 14 Kasım’da başlıyor

1 saat önce

Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı program yedi ay boyunca devam edecek.

İş Sanat’ta 20. konser sezonu, 14 Kasım’da başlıyor, System.String[]

Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı program yedi ay boyunca devam edecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:06 
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