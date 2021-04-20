İş Sanat'ta 23 Nisan Neşesi - Son Dakika

İş Sanat'ta 23 Nisan Neşesi

20.04.2021 11:16
İş Sanat'ta 23 Nisan Neşesi, System.String[]

İş Sanat'ın, İş Bankası Kumbara Fon işbirliğinde hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel programı, bayram gününde çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

Programda kukla oyunu "Nasrettin Hoca", müzikli tiyatro "Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti" ve "Keloğlan"masalı ile eğlenceli çocuk atölyeleri yer alacak.

Bilge kişiliğini keskin mizah anlayışıyla buluşturan, dünyaca ünlü halk kahramanı Nasrettin Hoca'nın hikâyesi kukla tiyatrosu halinde sahneye taşınıyor. Semaver Kumpanya oyuncuları Serkan Keskin, Sezin Bozacı, Sibel Altan ve Meddah karakterine hayat veren Uğur Senkeri'nin canlandırdığı "Nasrettin Hoca" kukla oyunu, saat 11.00'de yayında olacak. Murat Göksu'nun hazırladığı,çocukları klasik müzik, opera, tiyatro ve bale gibi farklı sanat dallarıyla tanıştıran "Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti" ise opera ve müzikallerden seçilen şarkılarıyla 23 Nisan'da küçük izleyicileriyle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Nazlı Deniz Boran, Deniz Likos, Ahmet Baykara, Zafer Erdaş ve Gökhan Ürben'in ve Ece Göksu'nun bulunduğu oyun, saat 13.00'te yayında olacak. Günün bir diğer etkinliği ise sezon başından beri büyük beğeniyle takip edilen ve 4 milyonu aşkın gösterime ulaşan İş Sanat Masal Tiyatrosu'nun 23 Nisan özel programı kapsamında hazırladığı "Keloğlan" masalı olacak. Lerzan Pamir'in yönetmenliğini üstlendiği, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın'ın canlandırdığı masal saat 15.00'te yayında olacak.

23 Nisan neşesi hafta sonu da devam edecek

İş Sanat'ın 23 Nisan etkinlikleri 24 Nisan ve 25 Nisan'da da renkli içeriklerle devam edecek. 24 Nisan cumartesi "Evimizin Kasası İş Bankası Kumbarası" adlı sanal sergi kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik çevrim içi kumbara atölyeleri yer alacak. Her biri farklı içerikte sergi gezisi ile başlayan videolarda çocuklar, İş Bankası kumbarasının tarihi, tasarrufun önemi, kumbara içerikli reklam çalışmaları ve dijital kumbara hakkında bilgi edinecekler. "Evde Kumbara Yapalım" adlı ilk videoda, kolay malzemelerle kumbara yapacaklar. "Kumbara Afişi Yapalım" adlı videoda birbirinden renkli afişlerden yola çıkarak kendi afişlerini tasarlayacaklar. "Geleceğin Kumbara Öyküsünü Yazalım" adlı son videoda ise, gelecekte kumbaranın nasıl olacağını anlatan bir öykü yazacaklar.

25 Nisan pazar günü ise Burcu Ural Kopan ve Gözde Eyce'nin çocuklar için hazırladığı kitap ve çizim atölyesi ile İş Sanat Masal Tiyatrosu'ndan "Mutluluk Sihri" masalı İş Sanat'ın YouTube kanalında yayında olacak.

Etkinlikler, sezon boyunca İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesinden erişime açık olacak.

İş Sanat'ta 23 Nisan Neşesi

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İş Sanat'ta 23 Nisan Neşesi - Son Dakika


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