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İş Sanat’ta “sıcak ve coşkulu” bir performans
40 dakika önce
The Royal Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Camerata Royal Concertgebouw, piyanist Behzod Abduraimov solist ve şefliğinde İş Kuleleri Salonu'nda klasik müzik dinleyicisiyle buluşacak.
The Royal Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Camerata Royal Concertgebouw, piyanist Behzod Abduraimov solist ve şefliğinde İş Kuleleri Salonu'nda klasik müzik dinleyicisiyle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:05
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