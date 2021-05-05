İş Sanat'tan Anneler Günü'ne özel konser - Son Dakika

Yeni Türkü müzik grubu, İş Sanat'ın Anneler Günü'ne özel hazırladığı konser programıyla dinleyicilerle bir araya gelecek.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz olarak canlı kaydedilen konser, ilk gösterimin yapılacağı 9 Mayıs'tan itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yayında olacak.

Derya Köroğlu (vokal, akustik gitar), Erkin Hadimoğlu (klavye ve vokal), Furkan Bilgi (klasik kemençe, ud, vokal), Sezer Alemdar (basgitar), Serdar Barçın (flüt, saksafon) ve Bahadır Tanrıvermiş'in (davul) yer aldığı topluluk, "Sezenler Olmuş", "Vira Vira" ve "Aşk Yeniden" gibi sevilen şarkılarını seslendirecek.

İş Sanat'ın diğer konserleri

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Ümit Besen'i Pamela ve Melek Mosso'yla birlikte sahnesinde konuk edecek olan İş Sanat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı ise Sattas, Ceza ve Melek Mosso ile kutlayacak.

İş Sanat, nisan sonu itibarıyla 30 milyona yakın izlenmeye ulaşan 21. sezonunu, açılış konserinde olduğu gibi çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu İstanbul Ensemble konseri ile 31 Mayıs'ta tamamlayacak.

"Dayanışma ve Umut" olarak isimlendirdiği İş Sanat'ın bu sezonunun konser ve etkinlikleri aynı zamanda yıl boyunca ücretsiz erişime açık kalacak.