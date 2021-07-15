İş Sanat "Teos'ta Tragedya" üçlemesinin ilki Elektra, 20 Temmuz'dan itibaren izlenebilecek

İş Sanat, "Teos'ta Tragedya" başlıklı yeni projesini yaz döneminde seyircisiyle buluşturuyor.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, "Elektra", "Medea" ve "Andromakhe" tragedyalarından bölümlerin sahnelendiği üçlemenin ilki Elektra, 20 Temmuz'da saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebilecek.

Üçlemede yer alan tragedyaların çekimleri Türkiye İş Bankası'nın 2018 yılından bu yana kazı çalışmalarına katkı sağladığı Teos Antik Kenti'nin meclis binasında gerçekleşti.

Mehmet Ergen yönetmenliğinde tiyatro sanatçıları Gizem Erdem, Güliz Gençoğlu, Elif Ürse Erenkuş ve İpek Türktan Kaynak'ın rol aldığı eserler, ilk gösteriminden itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde ücretsiz erişime açık olacak.

Teos, Dionysos Sanatçılar Birliğine ev sahipliği yaptı

Tarihte ilk kez Sanatçılar Birliğinin kurulduğu kent olan Teos, MÖ 3. yüzyılda şair, tiyatrocu ve müzisyenlerden oluşan Dionysos Sanatçılar Birliğine ev sahipliği yaptı. Şairler Anakreon, Antimakhos, Epikuros, Nausiphanes, Apellikon ve tarihçi Hekataios burada yaşamış antik çağın önemli filozof ve sanatçıları arasında bulunuyor.

İş Bankası'nın desteğiyle yapılan arkeolojik kazılarla Teos'un en önemli yapılarından biri olan ve Helenistik dönem kent surunun içerisinde bulunan Dionysos Tapınağı'nın tamamen gün yüzüne çıkarılarak, gelecek kuşaklara aktarılması için kazı çalışmaları devam ediyor.