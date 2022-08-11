Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu

Tayfun Kahya kuruculuğunda faaliyet gösteren Dada Medya Grup'un organize ettiği "Tac Mahal Ödülleri" Ece Gürsel ve Gökay Kalaycıoğlu sunuculuğunda gerçekleşti.

ÜNLÜ İSİMLER GECEYE AKIN ETTİ

Aralarında Müjdat Gezen, Selçuk Ural, Sema Aydemir, Adem Kılıçcı, Selen Görgüzel, Ferah Zeydan, Seyhan Soylu, Mustafa Topaloğlu, Seren Uzun, Çiğdem Tunç, Nil Burak, Yavuz Seçkin, Doğan Cem, Nurcan Sabur, Hakan Solaker, Ozan Orhon, Murat Başaran, Rumelili Orhan-Kemal, Nuran Sultan, Kopa Grubu, Berna Tan, Aycan Varış ve Merve Demir'in bulunduğu gece eğlenceli anlara sahne oldu.

HABERLER.COM'A ÖDÜL

"Tac Mahal Ödülleri"nde medya dünyasının lider markası Haberler.com da ödül aldı. Haberler.com'a verilen "En iyi haber sitesi" ödülünü, kendisi ve çalışma arkadaşları adına Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur aldı. Teymur, başta çalışma arkadaşları olmak üzere ödülü layık görenlere teşekkür ederek, Haberler.com'un bundan sonraki macerasında daha da yükselerek yoluna devam edeceğini ifade etti.

Ödülü, Haberler.com ailesi adına Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur aldı

"AMACIMIZ KADINA ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK YARATMAK"

Gecenin organizatörü Tayfun Kahya; Kadına şiddete farkındalık yaratmak için organize ettiği törende, "Ülkemizin kanayan yarası olan kadına şiddete farkındalık yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. En büyük toplumsal ayıplarımızdan olan kadına yönelik şiddetle her sene, savaşmaya devam edeceğiz. Ancak bizim savaşımız, bildiğiniz savaşlardan değil. Bizim savaşımız alkışla, şarkıyla ve şiirle olacak" dedi.