Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu - Son Dakika
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Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu

11.08.2022 12:25

İş, sanat ve medya dünyasının başarılı isimlerini bir araya getiren ve adını dünyanın 7 harikasından biri olan Tac Mahal'den alan, "Tac Mahal Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende "En iyi haber sitesi" ödülüne layık görülen Haberler.com'un ödülünü ise Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur aldı.

Tayfun Kahya kuruculuğunda faaliyet gösteren Dada Medya Grup'un organize ettiği "Tac Mahal Ödülleri" Ece Gürsel ve Gökay Kalaycıoğlu sunuculuğunda gerçekleşti.

ÜNLÜ İSİMLER GECEYE AKIN ETTİ

Aralarında Müjdat Gezen, Selçuk Ural, Sema Aydemir, Adem Kılıçcı, Selen Görgüzel, Ferah Zeydan, Seyhan Soylu, Mustafa Topaloğlu, Seren Uzun, Çiğdem Tunç, Nil Burak, Yavuz Seçkin, Doğan Cem, Nurcan Sabur, Hakan Solaker, Ozan Orhon, Murat Başaran, Rumelili Orhan-Kemal, Nuran Sultan, Kopa Grubu, Berna Tan, Aycan Varış ve Merve Demir'in bulunduğu gece eğlenceli anlara sahne oldu.

Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu

HABERLER.COM'A ÖDÜL

"Tac Mahal Ödülleri"nde medya dünyasının lider markası Haberler.com da ödül aldı. Haberler.com'a verilen "En iyi haber sitesi" ödülünü, kendisi ve çalışma arkadaşları adına Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur aldı. Teymur, başta çalışma arkadaşları olmak üzere ödülü layık görenlere teşekkür ederek, Haberler.com'un bundan sonraki macerasında daha da yükselerek yoluna devam edeceğini ifade etti.

Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu
Ödülü, Haberler.com ailesi adına Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur aldı

"AMACIMIZ KADINA ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK YARATMAK"

Gecenin organizatörü Tayfun Kahya; Kadına şiddete farkındalık yaratmak için organize ettiği törende, "Ülkemizin kanayan yarası olan kadına şiddete farkındalık yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. En büyük toplumsal ayıplarımızdan olan kadına yönelik şiddetle her sene, savaşmaya devam edeceğiz. Ancak bizim savaşımız, bildiğiniz savaşlardan değil. Bizim savaşımız alkışla, şarkıyla ve şiirle olacak" dedi.

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Bedia Teymur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu - Son Dakika


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