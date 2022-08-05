SENDİKA; 'HAKLARIMIZI ALAMIYORUZ' DEDİ, BELEDİYE KABUL ETMEDİ

HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının verilmediğini, gelecek hafta konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de sosyal medyadan yaptığı açıklamada işçilerin toplu iş sözleşmesinde öngörülen haklarının eksiksiz ödendiğini belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işçileri, belediyenin önündeki Milli İrade Meydanı'nda toplandı. İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel ile CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş'in de destek verdi işçileri adına açıklamayı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir yaptı. Özdemir, sendika olarak 28 Mayıs 2021'de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şile 2 bin 841 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını ancak belediyenin sözleşmeye uymadığını söyledi. Özdemir, şöyle devam etti

Bir bölümüne yüzde 5 verdi, bir bölümüne hiç vermedi 2022 yılında toplu iş sözleşmenin ikinci yılında, 2021 yılından sonra yani 2022 yılındaki asgari ücretin üzerine enflasyon artı 2 puanı vermesi gerekiyordu onu da vermedi. Yine defalarca konuştuk 'Yapmayın başkanım, Kahramanmaraş'ı böyle güzelleştiren bu işçileri, emekçileri yok saymayın' dedik. Ama maalesef dinletemedik. Biz sadece belediye başkanımızla imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin ödenmesini istiyoruz. Türkiye'de bir sürü örnekleri olan toplu iş sözleşmesi Türkiye'de, her yerde nasıl emekçilere ödendiyse Kahramanmaraş'ta da haklarımızın ödenmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımız defalarca söylüyor, 'İşçimi, çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğim' diyor, 6 ayda bir enflasyon farkı veriyor ama biz burada bırakın enflasyon farkını kendi hakkımızı alamıyoruz. Avanta istemiyoruz, bahşiş istemiyoruz, biz sizlerle bir toplu iş sözleşmesi yaptık, Türkiye'deki bütün belediyeler nasıl uyduysa sizlerin de bu toplu iş sözleşmesine uyup hakkımızı vermenizi istiyoruz.

Halil Özdemir son olarak gelecek hafta toplu iş sözleşmesini yargıya taşıyacaklarını, belediyenin yine işçilerin haklarını ödememesi halinde çadır kurup eylem yapacaklarını söyledi.

GÜNGÖR İŞÇİYİ TAHRİK ETMEK SENDİKACILIK DEĞİLDİR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak işçilerin haklarının eksiksiz ödendiğini söyledi. Güngör, İşçi kardeşlerim. 2019'daasgari ücret seviyesinde olan AKBEL çalışanlarımızın ücretlerini asgari ücretin üstüne çıkardık. Sendikanın da bildiği gibi toplu iş sözleşmesinde öngörülen haklar eksiksiz ödenmiştir. Kazanılmış veya kazanılacak haklarınız da eksiksiz ödenecektir. İşçiyi tahrik etmek sendikacılık değildir. Emeğiniz bize emanet dedi.