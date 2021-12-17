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İş Stresi Kalp Krizi Riskini Yüzde 30 Artırıyor - Son Dakika

İş Stresi Kalp Krizi Riskini Yüzde 30 Artırıyor

17.12.2021 08:10
İş Stresi Kalp Krizi Riskini Yüzde 30 Artırıyor

Aman dikkat... İş stresi ve para kaygısı yaşayanlar.

Aman dikkat… İş stresi ve para kaygısı yaşayanlar… Bu haber size…

İsveçli bilim insanlarından size bir uyarı var.

100 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, iş stresi ve para kaygısı kalp krizi riskini yüzde 30 artırıyor.

Göteburg Üniversitesi'nden Annika Rosengren şöyle konuştu:

TEK BİR ÇARE VAR...

"Stresli insanlarda kalp damar hastalıklarını neyin tetiklediğini tam bilmiyoruz."

"Ancak bildiğimiz şu: Stres, damar sertleşmesi ve kan pıhtılaşmasına neden oluyor."

"Bu riski azaltmak için tek yapılacak, stresi azaltmak."

Araştırma Ocak 2003 ile Mart 2021 tarihleri arasında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 21 ülkede yapıldı.

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İş Stresi Kalp Krizi Riskini Yüzde 30 Artırıyor

Kalp Krizi, Kalp, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji İş Stresi Kalp Krizi Riskini Yüzde 30 Artırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş Stresi Kalp Krizi Riskini Yüzde 30 Artırıyor - Son Dakika
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