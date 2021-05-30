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Bakan Bilgin: "İş'te Anne Projemizden yaklaşık 52 bin anne faydalandı" - Son Dakika

Bakan Bilgin: "İş'te Anne Projemizden yaklaşık 52 bin anne faydalandı"

30.05.2021 13:53
Bakan Bilgin:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kadınlarımızın İş'te Anne Projesiyle çalışma hayatına katılımına destek oluyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kadınlarımızın İş'te Anne Projesiyle çalışma hayatına katılımına destek oluyoruz. Projenin başladığı 2018 yılı Eylül ayından bu yana yaklaşık 52 bin kadınımıza toplam 317 milyon lira ödeme yaptık" açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İŞKUR'un annelerin işgücü piyasasına katılımını desteklemek amacıyla sağladığı teşvik ve desteklere ilişkin açıklama yaptı.

"İş'te Anne Projesi ile kadınlarımıza destek veriyoruz"

Bakan Bilgin, İŞKUR'un düzenlediği kurs ve programlarla kadınların işgücü piyasasına hazırladıklarını belirterek "İş'te Anne Projemiz kapsamında kurs ve programlara katılan 0-15 yaş arası çocuğu olan annelerimize günlük 110 lira tutarında ödeme yapıyoruz. Kadınlarımızın İş'te Anne Projesiyle çalışma hayatına katılımına destek oluyoruz. Projenin başladığı 2018 yılı Eylül ayından bu yana yaklaşık 52 bin kadınımıza toplam 317 milyon lira ödeme yaptık" ifadelerini kullandı.

"Annelere Çocuk Bakım Desteği"

Bakan Bilgin ayrıca, 2-5 yaş arası çocuğu olan annelere aylık 400 liraya kadar çocuk bakım desteği ödendiğini belirtti.

Bu kapsamda destek, 2-5 yaş arası çocuğu olan ve sanayi sektöründe istihdam garantili Mesleki Eğitim Kursları ile imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılan annelere veriliyor.

"32 bini aşkın anneye Yarım Çalışma Ödeneği verildi"

İş Kanunu kapsamında kullanılan doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla annelere yarım çalışma ödeneği ile de destek sağladıklarını bildiren Bakan Bilgin, uygulamanın başladığı 2016 yılından bu yana toplam 32 bini aşkın kadına 89 milyon lira yarım çalışma ödeneği verildiğini kaydetti.

"İş kulüpleriyle annelere motivasyon desteği sağlanıyor"

Uzun süre çalışma hayatından uzak kalmış kadınlar da İş Kulübü eğitimleriyle çalışma hayatına adım atıyor. Bu hizmet kapsamında yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunarak kadınlara motivasyon desteği sağlanıyor. - ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Bilgin: 'İş'te Anne Projemizden yaklaşık 52 bin anne faydalandı' - Son Dakika


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