İş'te Kadınlar" Paneli

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteğiyle, "İŞ'te Kadınlar" paneli düzenlendi.

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteğiyle, "İŞ'te Kadınlar" paneli düzenlendi.



KSO Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, bir otelde düzenlenen panelin açılışında, kadın istihdamına büyük önem verdiklerini söyledi.



Türkiye'nin ve Konya'nın kadın istihdamında eskiye oranla daha iyi durumda olduğunu ifade eden Tekelioğlu şöyle konuştu:



"10 yıl önce kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 23'lerdeydi. Bugün yüzde 35'lerde. Bu iyileşme umut verici ancak halen çok yetersiz. Avrupa'da kadınların iş gücüne katılma oranları yüzde 50'nin üzerinde. Şu anda ülkemizde çalışma çağındaki 30 milyon kadından sadece 10 milyonu iş hayatında. 20 milyon kadınımız maalesef çalışma hayatının dışında. Bu çok ciddi bir nüfus. Dolayısıyla bu nüfusu hızla üretime dahil etmek zorundayız."



KSO kadın istihdamını destekliyor



Tekelioğlu, KSO'nun çeşitli girişimcilik kursları düzenlediğini belirterek gelen talepler doğrultusunda yeni kurslar açtıklarını dile getirdi.



Tekstil Sektörü Nitelikli Elemanlarına Kavuşuyor Projesi'yle 60 kursiyer kadına 4 ayrı sertifika verdiklerini anlatan Tekelioğlu şunları kaydetti:



"Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak da kadınların istihdamına büyük önem veriyoruz. Bölgemizde yaptığımız bir anket çalışmasında gördük ki hem mevcut kadın çalışanlarımızın kafalarının daha rahat olabilmesi hem de yeni kadın istihdamı oluşturabilmek için bölgemize bir kreş kazandırmamız gerekiyor. Hemen bu kreşi yapma kararı aldık. İnşallah Konya Organize Sanayi Bölgemize, 100 öğrenci kapasiteli bir kreş ve gündüz bakım evi yapacağız. Böylelikle daha fazla kadının üretime destek vereceğini ümit ediyoruz."



"Türkiye, 2020'ye kadar AB ortalamasını yakalamak istiyor"



AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Maria Magdalini Kanellopoulou da yapılan etkinliğin Türkiye genelinde örnek olacağını aktardı.



Türkiye'de kadın istihdamının yetersiz olduğunu ve bunun çoğaltılmak istendiğini vurgulayan Kanellopoulou, "Avrupa Birliği'nde kadınların istihdama katılım oranı yüzde 65'ler seviyesinde. Türkiye, 2020'ye kadar AB ortalamasını yakalamak istiyor. Elbette AB içindeki ülkelerin de farklılıkları bulunuyor." dedi.



Konuşmaların ardından KSO Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı "İŞ'te Kadılar" konulu panele geçildi.



Panelde Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, Ruhsar Tanrıkulu, Selcen Faydasıçok ve Prof. Dr. Semra Nalçacı Aşcıgil, kadınların çalışma hayatındaki hukuki durumlarından, yaşadıkları avantaj ve dezavantajlara yönelik bilgi ve tecrübelerini paylaştı.



Panelin ardından en fazla kadın istihdam eden şirketlere plaket verildi.



Programa, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş ve çok sayıda davetli katıldı.

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