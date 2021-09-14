İş'ten Sesler Korosu, Bodrum'un yaralarını sarmak için muhteşem bir konser verdi

İş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin oluşturduğu C-Majör İş'ten Sesler Korosu, bu kez orman yangınlarından zarar gören Bodrum'u yeşillendirmek ve yaraları sarmak için konser verdi.

Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleşen konserde Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve pop müziği eserleri seslendirildi. Konser, "Her Nota 1 Fidan" sloganıyla Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı himayelerinde gerçekleşti. Sponsor markaların bağışlarıyla organize edilen halka ücretsiz konser, müzikseverlere müzikal bir yolculuk yaşattı. Tiyatro, televizyon ve sinema dünyasının ünlü ismi Hakan Bilgin'in sunuculuğunu yaptığı geceye ünlü sanatçılar Onur Akın, Nebil Özgentürk, Bekir Ünlüataer, Bülent Özdemir, Özlem Abacı, Serap Yenici, Ragıp Arda Bıcılı, Burcu Hancı ve Asiye Palu gibi değerli sanatçılar katılım gösterdi.

Sianji Grup Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır başkanlığında Türkiye ekonomisine yön veren iş insanları ve sanatçılar tarafından 2016 yılında kurulan C-Majör İş'ten Sesler Korosu, yıllardır STKlarla birlikte gelirini genelde çocukların sağlığı ve eğitimine harcamak üzere bağış konserleri düzenliyor. Koro, 11 Eylül Cumartesi akşamı Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleştirdiği konserle bu kez orman yangınlarından büyük zarar gören Bodrum'u yeşillendirmek ve yaraları sarmak için şarkı söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı himayelerinde gerçekleşen konserde Doç. Dr. Aydın Arslan, Dentistanbul ana sponsorluğunda, Ajanda Pr, Çizgi Reklam, Sianji Well-Being Resort Bodrum, Meşealtı Otantik Kebap, Ramada Plaza Hotel, Umay Değer Kat, Zibziart sponsorluğunda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ahmet Aras'ın başkanlığını yaptığı, kurucusu Recai Çakır'ın olduğu Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ise geride bıraktığı 25 yıl boyunca gerçekleştirdiği tanıtım çalışmaları ve uluslararası fuar organizasyonlarıyla Bodrum'un turizm gelirlerine önemli katkılar sağlıyor. 118 üyeden oluşan Bodrum Tanıtma Vakfı, yaptığı tanıtım çalışmaları ile dünyaca ünlü turizm fuarlarına global turizm pastasından daha fazla pay alabilmek için katılım sağlanması, turizm alanında bilimsel analizler yapılması, Bodrum'un marka değerine uygun sosyal ve kültür etkinliklerinin organize edilmesi ve turizm sektörüne yönelik ürün çeşitliliğinin sağlanması faaliyetlerini yürüterek turizm gelirinin artmasına öncülük ediyor. - MUĞLA