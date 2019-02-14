Son Dakika Haberleri: İş Umudu Turşu Bidonunda

İş Umudu Turşu Bidonunda

1 saat önce

Kilis'te, İŞKUR aracılığıyla 6 aylığına işe girmek için müracaatta bulunan 9 bin 317 kişiden bin 500'ü için kura çekimi yapılırken, adayların isimlerinin bulunduğu kağıtlar turşu bidonuna konularak noter huzurunda kura çekildi.

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Kilis'te, İŞKUR aracılığıyla 6 aylığına işe girmek için müracaatta bulunan 9 bin 317 kişiden bin 500'ü için kura çekimi yapılırken, adayların isimlerinin bulunduğu kağıtlar turşu bidonuna konularak noter huzurunda kura çekildi.

Kilis'te 11 kamu kurum ve kuruluşunda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere bin 500 kişinin işe alınacağının açıklanmasından sonra 9 bin 317 kişi başvuruda bulundu. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle iki gündür noter huzurunda kura çekimi yapılıyor. Başvuranların isimlerinin bulunduğu kağıtlar ise turşu bidonuna konulduktan sonra noter tarafından çekilişleri yapılıyor. Yoğun başvuru nedeniyle kurum ve kuruluşlarda çalışacak işçiler için ayrı ayrı kura çekimi yapılıyor. 6 aylık işe başvuranların hangi kurumu tercih edeceklerini ise daha önceden müracaat sırasında belirttikleri öğrenildi. Kurada ismi çıkanların bu ay içerisinde işe başlayacakları bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:19 Kaynak: İHA

İŞKUR, Kilis, Güncel
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