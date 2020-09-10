İş vaadiyle 12 bin 500 lira dolandırdı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de İ.M. isimli kişiyi "Sana hastanede iş bulacağım, sağlık personeli yapacağım" diyerek 12 bin 500 lira dolandırdığı öne sürülen Nuri D., tutuklandı.

İddiaya göre, Eskişehir'de yaşayan Nuri D., İ.M.'den "Sana hastanede iş bulacağım, seni sağlık çalışanı yapacağım" diyerek 12 bin 500 lira aldıktan sonra ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.M., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne giderek şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kimliği belirlenen Nuri D.'nin, Mamure Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Nuri D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dolandırıcılık suçundan 3 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen Nuri D., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.