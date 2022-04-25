İş vaadiyle 160 kişiyi dolandırdılar, polisten kaçamadılar - Son Dakika
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İş vaadiyle 160 kişiyi dolandırdılar, polisten kaçamadılar

25.04.2022 18:11

İş vaadiyle 160 kişiyi dolandırdılar, polisten kaçamadılarTOKAT Tokat'ta devlet kurumlarında iş bulma, adam yerleştirme vaadi ile 160 vatandaşı 1 milyon 350 bin lira dolandıran 4 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

İş vaadiyle 160 kişiyi dolandırdılar, polisten kaçamadılar

TOKAT Tokat'ta devlet kurumlarında iş bulma, adam yerleştirme vaadi ile 160 vatandaşı 1 milyon 350 bin lira dolandıran 4 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta vatandaşların, devlet kurumlarında iş bulma, adam yerleştirme vaadi ile dolandırıldığı, vatandaşlardan para alındığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki çalışma yapıldı. 160 vatandaşın dolandırıldığı, mağdur vatandaşlar tarafından şüphelilerin banka hesaplarına yaklaşık 1 milyon 350 bin TL paranın aktarıldığı tespit edildi. Olaya karıştığı tespit edilen B.İ ile bu şahıslarla irtibatlı B.Ç ve G.A isimli şüpheliler düzenlenen operasyonda yakalandı. N.K. Z.G., B.Ç. ve G.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahıslar polis merkezindeki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi.

İş vaadiyle 160 kişiyi dolandırdılar, polisten kaçamadılar
İş vaadiyle 160 kişiyi dolandırdılar, polisten kaçamadılar
İş vaadiyle 160 kişiyi dolandırdılar, polisten kaçamadılar
İş vaadiyle 160 kişiyi dolandırdılar, polisten kaçamadılar

YORUMLAR
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Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş vaadiyle 160 kişiyi dolandırdılar, polisten kaçamadılar - Son Dakika


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