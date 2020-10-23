İş vaadiyle 45 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, iş bulma vaadiyle 45 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ramazan K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Ramazan K.'yi takibe aldı. Kamu kurumunda iş bulacağı vaadinde bulunduğu kadına süren bir davasının da lehine sonuçlanması için yardım edeceğini söyleyen Ramazan K., 45 bin lira aldıktan sonra ortadan kayboldu. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan Ramazan K. gözaltına alındı.Geçirildiği sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan K., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.