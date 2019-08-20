İş vaadiyle dolandırıcılık yapan örgüte operasyon: 23 gözaltı



ANKARA'da devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak vatandaşları iş vaadiyle dolandıran suç örgütüne, polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Devlet tarafından görevlendirildiklerini, dokunulmazlıklarının olduğunu ve merkezlerine polisin bile giremeyeceğini söylediği öğrenilen 23 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, kentte faaliyet gösteren 'Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı' isimli dernek üyelerinin, devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, dernek üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Polisin yaptığı çalışma sonucu, vatandaşların 'iş, tayin, atama ve kamudan ihale aldırma' vaatleriyle dolandırıldığı belirlendi.

MERKEZLERİNE POLİSİNİ BİLE GİREMEDİĞİNİ SÖYLEDİLER

Derneğin, devlet büyüklerinin talimatıyla kurulduğunu ve devlete ait yerlerin satışı için kendilerinin görevlendirildiğini belirten şüphelilerin, bu konuda Türkiye'de tek yetkili olduklarını, dokunulmazlıklarının bulunduğunu ve merkezlerine polisin bile giremeyeceği yönünde açıklamada bulunduğu tespit edildi. Telefon görüşmelerinde devlet büyükleri ile konuştuklarına dair imajı veren örgüt içinde kamu görevlilerinin de olduğu öğrenildi.

Polis, bu sabah saatlerinde örgütün Çankaya'daki bir plazada bulunan genel merkezine operasyon düzenledi. Operasyonda, devlet memurlarının da aralarında bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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HABER: Muhammet BAYRAM/ANKARA,