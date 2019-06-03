İş vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
1 saat önce
Sosyal medya aracılığıyla iş ilanı vererek 81 ilde çok sayıda kadını dolandırdığı iddiasıyla aranan iki şüpheli Sakarya'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:33 Kaynak: AA
Sosyal medya aracılığıyla iş ilanı vererek 81 ilde çok sayıda kadını dolandırdığı iddiasıyla aranan iki şüpheli Sakarya
'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları şirket üzerinden bir yılı aşkın süredir sosyal medyada iş ilanı vererek 81 ilde çok sayıda kadını dolandırdığı öne sürülen Suna U. ve Gökhan Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Haklarında "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan aranması bulunan ve medyaya da yansıyan çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan iki şüpheli, Adapazarı
ve Pamukova
ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
"Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan da aranması bulunan Gökhan Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Suna U'nun ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedeflediğimiz rakamları tutturacağız
81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı
Acun Ilıcalı, gelecek sezon Survivor'a bir fenomeni çağıracağını duyurdu
Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı