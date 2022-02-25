3 kişiyi iş vaadiyle dolandıran zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

3 kişiyi iş vaadiyle dolandıran zanlı suçüstü yakalandı

25.02.2022 09:45

3 kişiyi iş vaadiyle dolandıran zanlı suçüstü yakalandı ADANA Adana'da işe girdirme bahanesiyle kandırdığı 3 kişiden bin lira, cep telefonu ve diz üstü bilgisayar alan dolandırıcı son kurbanından bin lira para almak isterken suçüstü yakalandı.

3 kişiyi iş vaadiyle dolandıran zanlı suçüstü yakalandı

ADANA Adana'da işe girdirme bahanesiyle kandırdığı 3 kişiden bin lira, cep telefonu ve diz üstü bilgisayar alan dolandırıcı son kurbanından bin lira para almak isterken suçüstü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden irtibata geçtiği yabancı uyruklu kişileri iş bulma vaadiyle dolandırdığı belirlenen Abdulhalil İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmada şüphelinin, tanıdığı iş insanları olduğunu ve iş bulabileceğini söylediği kişilerden para ve elektronik eşya talep ettiği belirlendi. Abdulhalil İ.'nin bu yöntemle Cezayirli S.A.'nın bin lirasını, Suriyeli İ.S.'nin cep telefonunu ve M.K.'nin de dizüstü bilgisayarını aldığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibe başlayan polis, Abdulhalil İ.'nin, 22 Şubat'ta iş bulma vaadinde bulunduğu Suriye uyruklu A.S. ile Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde buluştuğunu tespit etti. Kandırdığı A.S.'nin bin lirasını alan Abdulhalil İ., bu sırada takipte olan polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında Abdulhalil İ.'nin cebinden çıkan bin lira sahibi A.S.'ye teslim edildi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheli Abdulhalil İ.'nin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.

3 kişiyi iş vaadiyle dolandıran zanlı suçüstü yakalandı
3 kişiyi iş vaadiyle dolandıran zanlı suçüstü yakalandı
3 kişiyi iş vaadiyle dolandıran zanlı suçüstü yakalandı
3 kişiyi iş vaadiyle dolandıran zanlı suçüstü yakalandı
3 kişiyi iş vaadiyle dolandıran zanlı suçüstü yakalandı

YORUMLAR
500
Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Yasadışı bahis oynattığı öne sürülen 29 şüpheli adliyeye sevk edildi Yasadışı bahis oynattığı öne sürülen 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 kişiyi iş vaadiyle dolandıran zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Dünya bu toplantıya kilitlenmiş durumda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO zirvesi toplanıyor!
09:37 Cephe öncesi düğün! Ukraynalı çift savaş başlayınca soluğu kilisede aldılar! Sonra da cepheye gönüllü yazıldılar
09:36 Hamilelik iddiasına Hadise'den yanıt geldi: Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah
09:33 Rusya Milli Takımı'nın kaptanından Ukrayna'ya destek mesajı: Savaşa hayır
09:29 Gülşen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumu beğenilmedi!
09:21 5750 kişiye soruldu! Millet İttifakı yükseliyor, en önemli sorun hayat pahalılığı, muhalefet çözer diyenlerin oranı arttı!
09:20 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat firar ediyor mu?
09:10 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde dün akşam neler oldu? Oruç Reis hangi düşmanıyla burun buruna geldi?
09:07 Camdaki Kız'da dün neler oldu? Nalan'la Hayri dertleşiyor
09:05 Ukrayna-Rusya savaşı için sunucunun çözümü hayretler içerisinde bıraktı: En kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 09:58:53. #1.12#
SON DAKİKA: 3 kişiyi iş vaadiyle dolandıran zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement