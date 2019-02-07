İş ve Ekonomi Dünyası Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Buluşuyor

Capital, Ekonomist ve Start Up
dergileri tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan, Türkiye
'nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmalarından Uludağ
Ekonomi Zirvesi, 22- 23 Mart
2019'da gerçekleşecek.
İki gün boyunca Türkiye ve dünyadan bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırlayacak olan zirvede, 100'ü aşkın konuşmacı yer alacak.
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye kadar pek çok sektörün nabzı tutulacak, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmeler konuşulacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
ile Başbakan Eski Yardımcısı Mehmet Şimşek
'in konuşmacı olarak katılması planlanan zirvede bu yıl yer alacak yabancı konuşmacılar arasında, BM
Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Direktörü Prof. Jeffrey D. Sachs, dünyanın önde gelen teknoloji ve yapay zeka şirketlerinden 2021.AI'nin kurucusu Mikael Munck, Blockchain.com'un kurucu ortağı Nicolas Cary, Shazam'ın kurucusu Philip Inghelbrecht, Global Girişimciler Derneği (Global Entrepreneurs Foundation) Başkanı Derik
Kim, Uniti Electric Car CEO
'su Lewis Horne ve China Market Research Group kurucusu Shaun Rein gibi isimler yer alıyor.
Zirvede ilk defa Cumhurbaşkanlığından 4 önemli isim Türkiye Vizyon 2023 oturumunda bir araya gelmesi planlanıyor. Dijital Dönüşüm
Ofis Başkanı Ali Taha Koç, Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez
, Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
ile birlikte Türkiye'nin yarınını konuşacaklar.
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde ayrıca TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
, Türkiye İş Bankası
Genel Müdürü Adnan Bali
, Boyner
Grup CEO'su Cem Boyner
, Türk Telekom
CEO'su Paul Doany
, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Arçelik
CEO'su Hakan Bulgurlu, Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin
, TCMB
Başkanı Murat Çetinkaya
, Denizbank
Genel Müdürü Hakan Ateş
, HSBC Türkiye CEO'su Selim
Kervancı, Limak
Onursal Başkanı Nihat Özdemir
, Borusan
Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur
, Uipath Türkiye CEO'su Tansu Yeğen, Socar
CEO'su Zaur Gahramanov gibi Türkiye ekonomi ve iş dünyasına yön veren isimler de konuşmacı olarak yer alacak.
Bu yıl etkinliğe katılacak dikkati çekici isimlerden bir diğeri de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
(MIT) İktisat Profesörü Daron Acemoğlu
olacak.
Türk iş dünyasını temsil eden büyük şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve üst düzey yöneticilerinin yer aldığı zirveye ABD
, Kanada
, İsveç
, İsviçre
, Ürdün
, Nijerya
, İngiltere
, Güney Kore
, Hollanda
, Çin
, Slovakya
ve Estonya
gibi ülkelerden uluslararası katılımlar gerçekleşecek.
Zirvede ayrıca başarılı iş ve yeniliklere imza atan girişimciler, dikkati çekici konularla ekonomiye yön verecek yenilikleri ve beklentilerini anlatacaklar.
Zirve, bu yıl yine Stars Of Region start up yarışmasına ev sahipliği yapacak. Galata
Business Angels ve Endeavor iş birliği ile gerçekleştirilecek yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye'nin en büyük melek yatırımcıları ve start up dostu liderlerinin karşısında anlatıp, yatırım çekmeyi ve büyük ödülü almayı hedefleyecekler. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa
, Afrika
, Ortadoğu ve bölgeden girişimcilerin de katılması bekleniyor.