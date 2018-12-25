Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

2 saat önce

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Basın ToplantısıYer: Grand Hyatt İstanbulTarih: 25 AralıkSaat: 10: 00KAGİDER Girşimci Kasın BuluşmalarıYer: Hilton MaslakTarih: 25 AralıkSaat: 10: 00Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül TöreniYer: BTSO Hizmet BinasıTarih: 25 AralıkSaat: 20: 00ISO Basın ToplantısıYer:

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Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul

Tarih: 25 Aralık

Saat: 10: 00

KAGİDER Girşimci Kasın Buluşmaları

Yer: Hilton Maslak

Tarih: 25 Aralık

Saat: 10: 00

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni

Yer: BTSO Hizmet Binası

Tarih: 25 Aralık

Saat: 20: 00

ISO Basın Toplantısı

Yer: İSO Odakule Meclis Toplantı Salonu

Tarih: 26 Aralık

Saat: 15: 00

İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı

Yer: İsveç Başkonsolosluğu

Tarih: 8 Ocak

Saat: 09: 30

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:16 Kaynak: DHA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Ekonomi
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