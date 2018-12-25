İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
2 saat önce
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Basın ToplantısıYer: Grand Hyatt İstanbulTarih: 25 AralıkSaat: 10: 00KAGİDER Girşimci Kasın BuluşmalarıYer: Hilton MaslakTarih: 25 AralıkSaat: 10: 00Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül TöreniYer: BTSO Hizmet BinasıTarih: 25 AralıkSaat: 20: 00ISO Basın ToplantısıYer:
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10: 00
KAGİDER Girşimci Kasın Buluşmaları
Yer: Hilton Maslak
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10: 00
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni
Yer: BTSO Hizmet Binası
Tarih: 25 Aralık
Saat: 20: 00
ISO Basın Toplantısı
Yer: İSO Odakule Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 26 Aralık
Saat: 15: 00 İsveç
Ticaret Ofisi Basın Toplantısı
Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09: 30
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:16 Kaynak: DHA
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