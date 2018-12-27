İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
2 saat önce
Blockchain'de bundan sonra neler olacak?
Blockchain'de bundan sonra neler olacak?
Yer: Boğaziçi Üniversitesi
Tarih: 27 Aralık
Saat: 18: 30 İsveç
Ticaret Ofisi Basın Toplantısı
Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09: 30
TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:05 Kaynak: DHA
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