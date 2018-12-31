İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

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İsveç Ticaret Ofisi Basın ToplantısıYer: İsveç BaşkonsolosluğuTarih: 8 OcakSaat: 09: 30TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın ToplantısıYer: Grand Hyatt İstanbulTarih: 11 OcakSaat: 10: 00Kırtasiye-Ofis Fuarı Yer: TÜYAP Kongre MerkeziTarih: 20-24 ŞubatSaat: 10: 00.
İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı
Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09: 30
TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:08 Kaynak: DHA
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