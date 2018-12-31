İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı



Yer: İsveç Başkonsolosluğu



Tarih: 8 Ocak



Saat: 09: 30



TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı



Yer: Grand Hyatt İstanbul



Tarih: 11 Ocak



Saat: 10: 00



Kırtasiye-Ofis Fuarı



Yer: TÜYAP Kongre Merkezi



Tarih: 20-24 Şubat



Saat: 10: 00

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İş Yerini Kapatıp Hobi Olarak Uğraşmaya Başladığı Seracılığı Meslek Haline Getiren Kadın Girişimci, Kazancını İkiye Katladı

Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek