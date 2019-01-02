İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
19 dakika önce
TEB ve TİM Protokol İmza TöreniYer: Ruffles Otel / Balo SalonuTarih: 3 OcakSaat: 09: 30İsveç Ticaret Ofisi Basın ToplantısıYer: İsveç BaşkonsolosluğuTarih: 8 OcakSaat: 09: 30TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın ToplantısıYer: Grand Hyatt İstanbulTarih: 11 OcakSaat: 10: 00Kırtasiye-Ofis...
TEB ve TİM Protokol İmza Töreni
Yer: Ruffles
Otel/ Balo Salonu
Tarih: 3 Ocak
Saat: 09: 30 İsveç
Ticaret Ofisi Basın Toplantısı
Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09: 30
TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:02 Kaynak: DHA
Osmangazi Köprüsü'nün 2019 Yılı Geçiş Ücreti Belli Oldu
Kabe İçin Tesettüre Giren Ünlü Sunucu, Takipçilerini Mest Etti!
Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yapan Vatandaş Sosyal Medyayı Salladı
AK Parti'de Melih Gökçek'e Yakın İsim Asım Balcı, Altındağ'dan Aday Gösterildi