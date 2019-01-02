Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

19 dakika önce

TEB ve TİM Protokol İmza TöreniYer: Ruffles Otel / Balo SalonuTarih: 3 OcakSaat: 09: 30İsveç Ticaret Ofisi Basın ToplantısıYer: İsveç BaşkonsolosluğuTarih: 8 OcakSaat: 09: 30TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın ToplantısıYer: Grand Hyatt İstanbulTarih: 11 OcakSaat: 10: 00Kırtasiye-Ofis...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
TEB ve TİM Protokol İmza Töreni

Yer: Ruffles Otel/ Balo Salonu

Tarih: 3 Ocak

Saat: 09: 30

İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı

Yer: İsveç Başkonsolosluğu

Tarih: 8 Ocak

Saat: 09: 30

TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:02 Kaynak: DHA

Ruffles, Ekonomi
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