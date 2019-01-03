Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

TEB ve TİM Protokol İmza TöreniYer: Ruffles Otel / Balo SalonuTarih: 3 OcakSaat: 09: 30"Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Mağdurları" Basın ToplantısıYer: Tarihi Süreyya Operası önüTarih: 4 OcakSaat: 09: 30EVSİD Basın ToplantısıYer: Divan Hotel TaksimTarih: 7 OcakSaat: 10: 00İsveç Ticaret Ofisi...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
TEB ve TİM Protokol İmza Töreni

Yer: Ruffles Otel/ Balo Salonu

Tarih: 3 Ocak

Saat: 09: 30

"Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Mağdurları" Basın Toplantısı

Yer: Tarihi Süreyya Operası önü

Tarih: 4 Ocak

Saat: 09: 30

EVSİD Basın Toplantısı

Yer: Divan Hotel Taksim

Tarih: 7 Ocak

Saat: 10: 00

İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı

Yer: İsveç Başkonsolosluğu

Tarih: 8 Ocak

Saat: 09: 30

TEMA Vakfı- Doğuş Çay "Her Dem Toprak İçin Projesi" Basın Toplantısı

Yer: TEMA Vakfı

Tarih: 9 Ocak

Saat: 09: 30

TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri 

Yer: Borsa İstanbul Konferans Salonu

Tarih: 12 Ocak

Saat: 11: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:03 Kaynak: DHA

Ruffles, Fikirtepe, Ekonomi
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