İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
1 saat önce
TEB ve TİM Protokol İmza TöreniYer: Ruffles Otel / Balo SalonuTarih: 3 OcakSaat: 09: 30"Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Mağdurları" Basın ToplantısıYer: Tarihi Süreyya Operası önüTarih: 4 OcakSaat: 09: 30EVSİD Basın ToplantısıYer: Divan Hotel TaksimTarih: 7 OcakSaat: 10: 00İsveç Ticaret Ofisi...
TEB ve TİM Protokol İmza Töreni
Yer: Ruffles
Otel/ Balo Salonu
Tarih: 3 Ocak
Saat: 09: 30
"Fikirtepe
Kentsel Dönüşüm
Mağdurları" Basın Toplantısı
Yer: Tarihi Süreyya Operası önü
Tarih: 4 Ocak
Saat: 09: 30
EVSİD Basın Toplantısı
Yer: Divan Hotel Taksim
Tarih: 7 Ocak
Saat: 10: 00 İsveç
Ticaret Ofisi Basın Toplantısı
Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09: 30
TEMA Vakfı- Doğuş Çay
"Her Dem Toprak İçin Projesi" Basın Toplantısı
Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 9 Ocak
Saat: 09: 30
TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10: 00
2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri
Yer: Borsa İstanbul
Konferans Salonu
Tarih: 12 Ocak
Saat: 11: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:03 Kaynak: DHA
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