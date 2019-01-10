Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

2 saat önce

TÜSİAD "Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" Rehberi TanıtımıYer: ING Genel MüdürlükTarih: 10 OcakSaat: 09: 30BAGİDER "Bebeklerde Doğru Oto Koltuğu Kullanımı" Paneli Yer: CNR Expo Fuar MerkeziTarih: 10 OCakSaat: 10: 00EAF "2019 Yılında Türkiye...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
TÜSİAD "Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" Rehberi Tanıtımı

Yer: ING Genel Müdürlük

Tarih: 10 Ocak

Saat: 09: 30

BAGİDER "Bebeklerde Doğru Oto Koltuğu Kullanımı" Paneli 

Yer: CNR Expo Fuar Merkezi

Tarih: 10 OCak

Saat: 10: 00

EAF "2019 Yılında Türkiye Ekonomisi" Konferansı

Yer: InterContinental Otel 

Tarih: 11 Ocak

Saat: 09: 00

TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Yerelde Sosyal Politikalar Konferansı

Yer: Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Nonstop Zula Espor Merkezi Açılışı

Yer: Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören AVM

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Türk Eczacıları Birliği Toplantısı

Yer: Point Otel

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Türkiye'de Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı 2018 Değerlendirme Buluşması

Yer: İstanbul bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü

Tarih: 12 Ocak

Saat: 09: 00

2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri 

Yer: Borsa İstanbul Konferans Salonu

Tarih: 12 Ocak

Saat: 11: 00

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Divan Otel Elmadağ

Tarih: 14 Ocak

Saat: 10: 00

Birleşik Krallık Teknoloji Yatırım Konferansı

Yer: Grand Hyatt OTel

Tarih: 14 Ocak

Gedik Yatırım 2019 Strateji Raporu Açıklaması

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent

Tarih: 15 Ocak

Saat: 09: 30

Deloitte Teknoloji Fast 50 Ödül Töreni

Yer: Kolektif House

Tarih: 16 Ocak

Saat: 18: 30

Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

Yer: Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu

Tarih: 16 Ocak

Saat: 19: 00

Makine İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Divan Otel

Tarih: 17 OCak

Saat: 09: 30

İlaç Sektörü İş Birliği Programı Başlangıç Panelleri

Yer: Hilton Otel Bosphorus

Tarih: 17 Ocak

Saat: 12: 30

Bankalararası Kart Merkezi 2018 Değerlendirme Toplantısı

Yer: Grand Hyatt Otel Taksim

Tarih: 22 Ocak

Saat: 09: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:07 Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı Rus Askeri ile YPG'liler Münbiç Kırsalında Ortak Devriyede Görüntülendi

E-Founder Dijital Girişimcilik Zirvesi İçin Son Kayıt Tarihi 13 Ocak! Survivor'ın İlk Yarışmacısı MasterChef Hakan Kanık Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 11:12:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]