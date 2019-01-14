Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

30 dakika önce

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Basın ToplantısıYer: Divan Otel ElmadağTarih: 14 OcakSaat: 10: 00Birleşik Krallık Teknoloji Yatırım KonferansıYer: Grand Hyatt OtelTarih: 14 OcakGedik Yatırım 2019 Strateji Raporu AçıklamasıYer: Wyndham Grand İstanbul LeventTarih: 15...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Divan Otel Elmadağ

Tarih: 14 Ocak

Saat: 10: 00

Birleşik Krallık Teknoloji Yatırım Konferansı

Yer: Grand Hyatt Otel

Tarih: 14 Ocak

Gedik Yatırım 2019 Strateji Raporu Açıklaması

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent

Tarih: 15 Ocak

Saat: 09: 30

Insurtech HUB Açılışı

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi/ Yıldız Oditoryum

Tarih: 15 Ocak

Saat: 09: 30

Deloitte Teknoloji Fast 50 Ödül Töreni

Yer: Kolektif House

Tarih: 16 Ocak

Saat: 18: 30

Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

Yer: Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu

Tarih: 16 Ocak

Saat: 19: 00

Makine İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Divan Otel

Tarih: 17 Ocak

Saat: 09: 30

İlaç Sektörü İş Birliği Programı Başlangıç Panelleri

Yer: Hilton Otel Bosphorus

Tarih: 17 Ocak

Saat: 12: 30

2018 İhracat Rakamları Açıklanma Toplantısı

Yer: SANLAB Simülasyon

Tarih: 18 Ocak

Saat: 10: 30

Bankalararası Kart Merkezi 2018 Değerlendirme Toplantısı

Yer: Grand Hyatt Otel Taksim

Tarih: 22 Ocak

Saat: 09: 00

"Savunma ve Havacılık Sanayisinde, İleri Teknolojilerin Kullanımı ve Endüstri 4.0 Çözümleri" Paneli

Yer: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi/ Ankara

Tarih: 24 Ocak

Saat: 09: 30

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

Castrol "Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması" Sonuçları

Yer: Swissotel The bosphorus

Tarih: 23 Ocak

Saat: 09: 30

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:02 Kaynak: DHA

İstanbul, Divan Otel, Ekonomi
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