Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

"Savunma ve Havacılık Sanayisinde, İleri Teknolojilerin Kullanımı ve Endüstri 4.0 Çözümleri" PaneliYer: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi / AnkaraTarih: 24 OcakSaat: 09: 30Castrol "Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması" SonuçlarıYer: Swissotel The bosphorusTarih: 23 OcakSaat:...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
"Savunma ve Havacılık Sanayisinde, İleri Teknolojilerin Kullanımı ve Endüstri 4.0 Çözümleri" Paneli

Yer: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi/ Ankara

Tarih: 24 Ocak

Saat: 09: 30

Castrol "Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması" Sonuçları

Yer: Swissotel The bosphorus

Tarih: 23 Ocak

Saat: 09: 30

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt Otel

Tarih: 24 Ocak

Saat: 10: 00

İSO "Sanayi ve Dijitalin Yarattığı Yeni Üretim Ekosistemi" Toplantısı

Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu

Tarih: 23 Ocak

Saat: 15: 00

TSPB 2019 Yılı Projeleri Bilgilendirme Toplantısı

Yer: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Merkezi

Tarih: 24 Ocak

Saat: 16: 00

Aytemiz Basın Toplantısı

Yer: Aytemiz Petrolcülük Koşuyolu

Tarih: 30 Ocak

Saat: 09: 30

Dijital Türkiye Platformu "Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu" Duyurusu

Yer: Kanyon Ofis 22. Kat

Tarih: 30 Ocak

Saat: 09: 30

TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus

Tarih: 7 Şubat

Saat: 09.00 

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

Hannover Messe Saanyi Fuarı

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 31 Ocak

Saat: 09: 30

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:01 Kaynak: DHA

İstanbul, Swissotel, Ekonomi
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