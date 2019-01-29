Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

Aytemiz Basın ToplantısıYer: Aytemiz Petrolcülük KoşuyoluTarih: 30 OcakSaat: 09: 30Dijital Türkiye Platformu "Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu" DuyurusuYer: Kanyon Ofis 22. KatTarih: 30 OcakSaat: 09: 30Hannover Messe Sanayi Fuarı Basın ToplantısıYer: Swissotel The BosphorusTarih: 31 OcakSaat: 09:

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
Aytemiz Basın Toplantısı

Yer: Aytemiz Petrolcülük Koşuyolu

Tarih: 30 Ocak

Saat: 09: 30

Dijital Türkiye Platformu "Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu" Duyurusu

Yer: Kanyon Ofis 22. Kat

Tarih: 30 Ocak

Saat: 09: 30

Hannover Messe Sanayi Fuarı Basın Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 31 Ocak

Saat: 09: 30

ACCA Entegre Raporlama Araştırması Basın Toplantısı

Yer: Conrad Otel Balo Salonu

Tarih: 31 Ocak

Saat: 09: 30

TÜSİAD ve Marsh & Zurich Küresel Riskler Raporu Tanıtımı

Yer: Intercontinental İstanbul

Tarih: 1 Şubat

Saat: 08: 30

Caffe Nero Basın Toplantısı

Yer: Caffe Nero Bebek

Tarih: 5 Şubat

Saat: 09: 30

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul Taksim

Tarih: 5 Şubat

Saat: 10: 00

Armut Basın Toplantısı

Yer: House Cafe Ortaköy

Tarih: 6 Şubat

Saat: 09: 30

TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus

Tarih: 7 Şubat

Saat: 09.00 

BTvizyon İstanbul Toplantısı 

Yer: Dedeman Bostancı Otel

Tarih: 7 Şubat

Saat: 08: 30

Biznet Bilişim Basın Toplantısı

Yer: Les Ottomans Has Oda

Tarih: 12 Şubat

Saat: 09: 00

Kadir Has Üniversitesi "Kripto Paralara Giriş" Sertifika Programı

Yer: Kadir Has Üniversitesi

Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs

Saat: 14: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:02 Kaynak: DHA

Swissotel, Türkiye, Ekonomi
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