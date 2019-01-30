İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Aytemiz Basın Toplantısı
Yer: Aytemiz Petrolcülük Koşuyolu
Tarih: 30 Ocak
Saat: 09: 30
Dijital Türkiye
Platformu "Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu" Duyurusu
Yer: Kanyon Ofis 22. Kat
Tarih: 30 Ocak
Saat: 09: 30
Gaming İstanbul
2019
Yer: Avrasya
Kültür Merkezi
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09: 00 Hannover
Messe Sanayi Fuarı Basın Toplantısı
Yer: Swissotel
The Bosphorus
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09: 30
ACCA Entegre Raporlama Araştırması Basın Toplantısı
Yer: Conrad Otel Balo Salonu
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09: 30 Kırgızistan
Tanıtım Toplantısı
Yer: River Plaza
Tarih: 31 Ocak
Saat: 14: 30
TÜSİAD ve Marsh & Zurich
Küresel Riskler Raporu Tanıtımı
Yer: Intercontinental İstanbul
Tarih: 1 Şubat
Saat: 08: 30
Caffe Nero Basın Toplantısı
Yer: Caffe Nero Bebek
Tarih: 5 Şubat
Saat: 09: 30
AvivaSA Mobil Tanıtım Toplantısı
Yer: Sabancı Center
Tarih: 5 Şubat
Saat: 09: 30
AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul Taksim
Tarih: 5 Şubat
Saat: 10: 00 Tuzla
Boat Show Basın Tanıtımı
Yer: Tuzla Viaport Marina
Tarih: 6 Şubat
Saat: 10: 30
Armut Basın Toplantısı
Yer: House Cafe Ortaköy
Tarih: 6 Şubat
Saat: 09: 30
TSB "Sigorta
ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"
Yer: Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih: 7 Şubat
Saat: 09.00
BTvizyon İstanbul Toplantısı
Yer: Dedeman Bostancı Otel
Tarih: 7 Şubat
Saat: 08: 30
Biznet Bilişim Basın Toplantısı
Yer: Les Ottomans Has Oda
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09: 00
TürkTraktör Basın Toplantısı
Yer: Taksim Divan Hotel
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09: 30 Kadir Has Üniversitesi
"Kripto Paralara Giriş" Sertifika Programı
Yer: Kadir Has Üniversitesi
Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs
Saat: 14: 00
Blockchain Economy Summit Istanbul
Yer: Haliç
Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00