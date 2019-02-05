Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

6 dakika önce

Caffe Nero Basın ToplantısıYer: Caffe Nero BebekTarih: 5 ŞubatSaat: 09: 30AvivaSA Mobil Tanıtım ToplantısıYer: Sabancı CenterTarih: 5 ŞubatSaat: 09: 30AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Basın ToplantısıYer: Grand Hyatt İstanbul TaksimTarih: 5 ŞubatSaat: 10: 00Mobbing ile Mücadele...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
Caffe Nero Basın Toplantısı

Yer: Caffe Nero Bebek

Tarih: 5 Şubat

Saat: 09: 30

AvivaSA Mobil Tanıtım Toplantısı

Yer: Sabancı Center

Tarih: 5 Şubat

Saat: 09: 30

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul Taksim

Tarih: 5 Şubat

Saat: 10: 00

Mobbing ile Mücadele Sempozyumu

Yer: TÜRK-İŞ Genel Merkezi Ankara

Tarih: 5 Şubat

Saat: 10: 00

UNİCERA

Yer: CNR Expo Fuar Merkezi

Tarih: 5 Şubat

Saat: 11: 00

Otomotivin Geleceği Buluşması

Yer: Shangri-La Bosphorus

Tarih: 6 Şubat

Saat: 08: 00

Armut Basın Toplantısı

Yer: House Cafe Ortaköy

Tarih: 6 Şubat

Saat: 09: 30

Tuzla Boat Show Basın Tanıtımı

Yer: Tuzla Viaport Marina

Tarih: 6 Şubat

Saat: 10: 30

TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus

Tarih: 7 Şubat

Saat: 09.00 

BTvizyon İstanbul Toplantısı 

Yer: Dedeman Bostancı Otel

Tarih: 7 Şubat

Saat: 08: 30

Kadir Has Üniversitesi "Kripto Paralara Giriş" Sertifika Programı

Yer: Kadir Has Üniversitesi

Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs

Saat: 14: 00

Biznet Bilişim Basın Toplantısı

Yer: Les Ottomans Has Oda

Tarih: 12 Şubat

Saat: 09: 00

TürkTraktör Basın Toplantısı

Yer: Taksim Divan Hotel

Tarih: 12 Şubat

Saat: 09: 30

İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ Açılış Töreni

Yer: İTÜ Teknokent

Tarih: 12 Şubat

Saat: 09: 30

Çelik İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus/ Monte Rosa Toplantı Salonu

Tarih: 12 Şubat

Saat: 10: 00

Blockchain Economy Summit Istanbul

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 20 Şubat

Saat: 10: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:36 Kaynak: DHA

Ekonomi
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