İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
6 dakika önce
Caffe Nero Basın ToplantısıYer: Caffe Nero BebekTarih: 5 ŞubatSaat: 09: 30AvivaSA Mobil Tanıtım ToplantısıYer: Sabancı CenterTarih: 5 ŞubatSaat: 09: 30AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Basın ToplantısıYer: Grand Hyatt İstanbul TaksimTarih: 5 ŞubatSaat: 10: 00Mobbing ile Mücadele...
Caffe Nero Basın Toplantısı
Yer: Caffe Nero Bebek
Tarih: 5 Şubat
Saat: 09: 30
AvivaSA Mobil Tanıtım Toplantısı
Yer: Sabancı Center
Tarih: 5 Şubat
Saat: 09: 30
AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul Taksim
Tarih: 5 Şubat
Saat: 10: 00
Mobbing ile Mücadele Sempozyumu
Yer: TÜRK-İŞ Genel Merkezi Ankara
Tarih: 5 Şubat
Saat: 10: 00
UNİCERA
Yer: CNR Expo Fuar Merkezi
Tarih: 5 Şubat
Saat: 11: 00
Otomotivin Geleceği Buluşması
Yer: Shangri-La Bosphorus
Tarih: 6 Şubat
Saat: 08: 00
Armut Basın Toplantısı
Yer: House Cafe Ortaköy
Tarih: 6 Şubat
Saat: 09: 30
Tuzla Boat Show Basın Tanıtımı
Yer: Tuzla Viaport Marina
Tarih: 6 Şubat
Saat: 10: 30
TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"
Yer: Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih: 7 Şubat
Saat: 09.00
BTvizyon İstanbul Toplantısı
Yer: Dedeman Bostancı Otel
Tarih: 7 Şubat
Saat: 08: 30
Kadir Has Üniversitesi "Kripto Paralara Giriş" Sertifika Programı
Yer: Kadir Has Üniversitesi
Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs
Saat: 14: 00
Biznet Bilişim Basın Toplantısı
Yer: Les Ottomans Has Oda
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09: 00
TürkTraktör Basın Toplantısı
Yer: Taksim Divan Hotel
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09: 30
İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ Açılış Töreni
Yer: İTÜ Teknokent
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09: 30
Çelik İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus/ Monte Rosa Toplantı Salonu
Tarih: 12 Şubat
Saat: 10: 00
Blockchain Economy Summit Istanbul
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:36 Kaynak: DHA
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