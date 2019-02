İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Caffe Nero Basın ToplantısıYer: Caffe Nero BebekTarih: 5 ŞubatSaat: 09: 30AvivaSA Mobil Tanıtım ToplantısıYer: Sabancı CenterTarih: 5 ŞubatSaat: 09: 30AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Basın ToplantısıYer: Grand Hyatt İstanbul TaksimTarih: 5 ŞubatSaat: 10: 00Mobbing ile Mücadele...

