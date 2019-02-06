Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

Otomotivin Geleceği BuluşmasıYer: Shangri-La BosphorusTarih: 6 ŞubatSaat: 08: 00Albaraka Türk Basın ToplantısıYer: Kolektif HouseTarih: 6 ŞubatSaat: 09: 30Armut Basın ToplantısıYer: House Cafe OrtaköyTarih: 6 ŞubatSaat: 09: 30Tuzla Boat Show Basın TanıtımıYer: Tuzla Viaport MarinaTarih: 6 ŞubatSaat:

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
Otomotivin Geleceği Buluşması

Yer: Shangri-La Bosphorus

Tarih: 6 Şubat

Saat: 08: 00

Albaraka Türk Basın Toplantısı

Yer: Kolektif House

Tarih: 6 Şubat

Saat: 09: 30

Armut Basın Toplantısı

Yer: House Cafe Ortaköy

Tarih: 6 Şubat

Saat: 09: 30

Tuzla Boat Show Basın Tanıtımı

Yer: Tuzla Viaport Marina

Tarih: 6 Şubat

Saat: 10: 30

TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus

Tarih: 7 Şubat

Saat: 09.00 

BTvizyon İstanbul Toplantısı 

Yer: Dedeman Bostancı Otel

Tarih: 7 Şubat

Saat: 08: 30

Unicera Fuarı

Yer: Unicera Fuar

Tarih: 8 Şubat

Saat: 10: 00

Kadir Has Üniversitesi "Kripto Paralara Giriş" Sertifika Programı

Yer: Kadir Has Üniversitesi

Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs

Saat: 14: 00

Biznet Bilişim Basın Toplantısı

Yer: Les Ottomans Has Oda

Tarih: 12 Şubat

Saat: 09: 00

TürkTraktör Basın Toplantısı

Yer: Taksim Divan Hotel

Tarih: 12 Şubat

Saat: 09: 30

İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ Açılış Töreni

Yer: İTÜ Teknokent

Tarih: 12 Şubat

Saat: 09: 30

Çelik İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus/ Monte Rosa Toplantı Salonu

Tarih: 12 Şubat

Saat: 10: 00

WIN EURASIA

Yer: İstanbul Marriott Hotel

Tarih: 12 Şubat

Saat: 13: 30

Blockchain Economy Summit Istanbul

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 20 Şubat

Saat: 10: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: DHA

İstanbul, Tuzla, Ekonomi
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