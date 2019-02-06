İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
1 saat önce
Otomotivin Geleceği BuluşmasıYer: Shangri-La BosphorusTarih: 6 ŞubatSaat: 08: 00Albaraka Türk Basın ToplantısıYer: Kolektif HouseTarih: 6 ŞubatSaat: 09: 30Armut Basın ToplantısıYer: House Cafe OrtaköyTarih: 6 ŞubatSaat: 09: 30Tuzla Boat Show Basın TanıtımıYer: Tuzla Viaport MarinaTarih: 6 ŞubatSaat:
Otomotivin Geleceği Buluşması
Yer: Shangri-La Bosphorus
Tarih: 6 Şubat
Saat: 08: 00
Albaraka Türk Basın Toplantısı
Yer: Kolektif House
Tarih: 6 Şubat
Saat: 09: 30
Armut Basın Toplantısı
Yer: House Cafe Ortaköy
Tarih: 6 Şubat
Saat: 09: 30
Tuzla Boat Show Basın Tanıtımı
Yer: Tuzla Viaport Marina
Tarih: 6 Şubat
Saat: 10: 30
TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"
Yer: Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih: 7 Şubat
Saat: 09.00
BTvizyon İstanbul Toplantısı
Yer: Dedeman Bostancı Otel
Tarih: 7 Şubat
Saat: 08: 30
Unicera Fuarı
Yer: Unicera Fuar
Tarih: 8 Şubat
Saat: 10: 00
Kadir Has Üniversitesi "Kripto Paralara Giriş" Sertifika Programı
Yer: Kadir Has Üniversitesi
Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs
Saat: 14: 00
Biznet Bilişim Basın Toplantısı
Yer: Les Ottomans Has Oda
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09: 00
TürkTraktör Basın Toplantısı
Yer: Taksim Divan Hotel
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09: 30
İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ Açılış Töreni
Yer: İTÜ Teknokent
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09: 30
Çelik İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus/ Monte Rosa Toplantı Salonu
Tarih: 12 Şubat
Saat: 10: 00
WIN EURASIA
Yer: İstanbul Marriott Hotel
Tarih: 12 Şubat
Saat: 13: 30
Blockchain Economy Summit Istanbul
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: DHA
Ünlü Popçu Mustafa Sandal: Beşiktaş Her Zaman Şampiyonluk İçin Oynar
İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı
Erdoğan, Çipras'la Yaptığı Ortak Açıklamada, İzmir - İstanbul - Selanik Projesini İlk Kez Duyurdu
Seçime 53 Gün Kala Yapılan Son Ankette, Taşlar Yerinden Oynuyor