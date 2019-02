İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Otomotivin Geleceği BuluşmasıYer: Shangri-La BosphorusTarih: 6 ŞubatSaat: 08: 00Albaraka Türk Basın ToplantısıYer: Kolektif HouseTarih: 6 ŞubatSaat: 09: 30Armut Basın ToplantısıYer: House Cafe OrtaköyTarih: 6 ŞubatSaat: 09: 30Tuzla Boat Show Basın TanıtımıYer: Tuzla Viaport MarinaTarih: 6 ŞubatSaat:

Otomotivin Geleceği Buluşması



Yer: Shangri-La Bosphorus



Tarih: 6 Şubat



Saat: 08: 00



Albaraka Türk Basın Toplantısı



Yer: Kolektif House



Tarih: 6 Şubat



Saat: 09: 30



Armut Basın Toplantısı



Yer: House Cafe Ortaköy



Tarih: 6 Şubat



Saat: 09: 30



Tuzla Boat Show Basın Tanıtımı



Yer: Tuzla Viaport Marina



Tarih: 6 Şubat



Saat: 10: 30



TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"



Yer: Conrad İstanbul Bosphorus



Tarih: 7 Şubat



Saat: 09.00



BTvizyon İstanbul Toplantısı



Yer: Dedeman Bostancı Otel



Tarih: 7 Şubat



Saat: 08: 30



Unicera Fuarı



Yer: Unicera Fuar



Tarih: 8 Şubat



Saat: 10: 00



Kadir Has Üniversitesi "Kripto Paralara Giriş" Sertifika Programı



Yer: Kadir Has Üniversitesi



Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs



Saat: 14: 00



Biznet Bilişim Basın Toplantısı



Yer: Les Ottomans Has Oda



Tarih: 12 Şubat



Saat: 09: 00



TürkTraktör Basın Toplantısı



Yer: Taksim Divan Hotel



Tarih: 12 Şubat



Saat: 09: 30



İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ Açılış Töreni



Yer: İTÜ Teknokent



Tarih: 12 Şubat



Saat: 09: 30



Çelik İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı



Yer: Swissotel The Bosphorus/ Monte Rosa Toplantı Salonu



Tarih: 12 Şubat



Saat: 10: 00



WIN EURASIA



Yer: İstanbul Marriott Hotel



Tarih: 12 Şubat



Saat: 13: 30



Blockchain Economy Summit Istanbul



Yer: Haliç Kongre Merkezi



Tarih: 20 Şubat



Saat: 10: 00



Kırtasiye-Ofis Fuarı



Yer: TÜYAP Kongre Merkezi



Tarih: 20-24 Şubat



Saat: 10: 00

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ünlü Popçu Mustafa Sandal: Beşiktaş Her Zaman Şampiyonluk İçin Oynar

İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı

Erdoğan, Çipras'la Yaptığı Ortak Açıklamada, İzmir - İstanbul - Selanik Projesini İlk Kez Duyurdu

Seçime 53 Gün Kala Yapılan Son Ankette, Taşlar Yerinden Oynuyor