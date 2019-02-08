Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

TTYD Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Yeri RaporuYer: Borsa RestaurantTarih: 8 ŞubatSaat: 11: 00Unicera FuarıYer: Unicera FuarTarih: 8 ŞubatSaat: 10: 00Kadir Has Üniversitesi "Kripto Paralara Giriş" Sertifika ProgramıYer: Kadir Has ÜniversitesiTarih: 8 Şubat-17 MayısSaat: 14: 00Çalık Holding...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
TTYD Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Yeri Raporu

Yer: Borsa Restaurant

Tarih: 8 Şubat

Saat: 11: 00

Unicera Fuarı

Yer: Unicera Fuar

Tarih: 8 Şubat

Saat: 10: 00

Kadir Has Üniversitesi "Kripto Paralara Giriş" Sertifika Programı

Yer: Kadir Has Üniversitesi

Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs

Saat: 14: 00

Çalık Holding ve SECOM İşbirliği İmza Töreni

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 11 Şubat

Saat: 10: 00

Biznet Bilişim Basın Toplantısı

Yer: Les Ottomans Has Oda

Tarih: 12 Şubat

Saat: 09: 00

TürkTraktör Basın Toplantısı

Yer: Taksim Divan Hotel

Tarih: 12 Şubat

Saat: 09: 30

İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ Açılış Töreni

Yer: İTÜ Teknokent

Tarih: 12 Şubat

Saat: 09: 30

Çelik İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus/ Monte Rosa Toplantı Salonu

Tarih: 12 Şubat

Saat: 10: 00

WIN EURASIA

Yer: İstanbul Marriott Hotel

Tarih: 12 Şubat

Saat: 13: 30

Türkiye'de Otelciliğin Önderleri Bieanali 

Yer: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü

Tarih: 12 Şubat

Saat: 16: 30

Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2019 Basın Toplantısı

Yer: Intercontinental İstanbul

Tarih: 14 Şubat

Saat: 10.00 

Sinpaş Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 15 Şubat

Saat: 10: 00

Blockchain Economy Summit Istanbul

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 20 Şubat

Saat: 10: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

İstanbul Oyuncak Fuarı 2019

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 26 Şubat

Saat: 11: 30

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:02 Kaynak: DHA

Ekonomi
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