İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
1 saat önce
Blockchain Economy Summit IstanbulYer: Haliç Kongre MerkeziTarih: 20 ŞubatSaat: 10: 00Kırtasiye-Ofis FuarıYer: TÜYAP Kongre MerkeziTarih: 20-24 ŞubatSaat: 10: 0012.
Blockchain Economy Summit Istanbul
Yer: Haliç
Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
12. Kurumsal Yönetim Zirvesi
Yer: Sabancı Center
Tarih: 21 Şubat
Saat: 13: 30
TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı - Tasarım ve Beceri Atölyesi Açılış Töreni
Yer: TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı
Tarih: 24 Şubat
Saat: 13: 00 İstanbul
Oyuncak Fuarı 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11: 30
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:01 Kaynak: DHA
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