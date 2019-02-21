İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Kırtasiye-Ofis Fuarı



Yer: TÜYAP Kongre Merkezi



Tarih: 20-24 Şubat



Saat: 10: 00



12. Kurumsal Yönetim Zirvesi



Yer: Sabancı Center



Tarih: 21 Şubat



Saat: 13: 30



TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı - Tasarım ve Beceri Atölyesi Açılış Töreni



Yer: TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı



Tarih: 24 Şubat



Saat: 13: 00



İstanbul Oyuncak Fuarı 2019



Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi



Tarih: 26 Şubat



Saat: 11: 30

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CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti