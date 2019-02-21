İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
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Kırtasiye-Ofis FuarıYer: TÜYAP Kongre MerkeziTarih: 20-24 ŞubatSaat: 10: 0012. Kurumsal Yönetim ZirvesiYer: Sabancı CenterTarih: 21 ŞubatSaat: 13: 30TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı - Tasarım ve Beceri Atölyesi Açılış TöreniYer: TEGV Ferit Aysan Eğitim ParkıTarih: 24 ŞubatSaat: 13: 00İstanbul...
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
12. Kurumsal Yönetim Zirvesi
Yer: Sabancı Center
Tarih: 21 Şubat
Saat: 13: 30
TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı - Tasarım ve Beceri Atölyesi Açılış Töreni
Yer: TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı
Tarih: 24 Şubat
Saat: 13: 00
İstanbul Oyuncak Fuarı 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11: 30
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:01 Kaynak: DHA
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