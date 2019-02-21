Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

3 dakika önce

Kırtasiye-Ofis FuarıYer: TÜYAP Kongre MerkeziTarih: 20-24 ŞubatSaat: 10: 0012. Kurumsal Yönetim ZirvesiYer: Sabancı CenterTarih: 21 ŞubatSaat: 13: 30TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı - Tasarım ve Beceri Atölyesi Açılış TöreniYer: TEGV Ferit Aysan Eğitim ParkıTarih: 24 ŞubatSaat: 13: 00İstanbul...

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Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

12. Kurumsal Yönetim Zirvesi

Yer: Sabancı Center

Tarih: 21 Şubat

Saat: 13: 30

TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı - Tasarım ve Beceri Atölyesi Açılış Töreni

Yer: TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı

Tarih: 24 Şubat

Saat: 13: 00

İstanbul Oyuncak Fuarı 2019

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 26 Şubat

Saat: 11: 30

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:01 Kaynak: DHA

Ekonomi
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