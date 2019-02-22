Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

35 dakika önce

Cornelia Hotels Basın ToplantısıYer: Feriye RestoranTarih: 22 ŞubatSaat: 09: 30TEB Gençlik Komisyonu 2.

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
Cornelia Hotels Basın Toplantısı

Yer: Feriye Restoran

Tarih: 22 Şubat

Saat: 09: 30

TEB Gençlik Komisyonu 2. Ulusal Kongresi

Yer: Sheraton Hotel Ankara

Tarih: 22-24 Şubat

Saat: 10: 00

CNR Boat Show

Yer: CNR EXPO

Tarih: 22 Şubat

Saat: 14: 00

TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı - Tasarım ve Beceri Atölyesi Açılış Töreni

Yer: TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı

Tarih: 24 Şubat

Saat: 13: 00

GROUPE PSA 2018 Finansal Sonuçlar Sunumu 

Tarih: 26 Şubat

Saat: 10: 30

TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Merkezi Tanıtımı

Yer: İş Kuleleri, Kat 41

Tarih: 26 Şubat

Saat: 13: 00

İstanbul Oyuncak Fuarı 2019

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 26 Şubat

Saat: 11: 30

SunExpress Basın Toplantısı

Yer: Renaissance Polat İstanbul Hotel – İzmir Salonu

Tarih: 27 Şubat

Saat: 10: 00

DenizBank- Türk Telekom Stadyumu İşbiliği İmza Töreni

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Tarih: 27 Şubat

Saat: 13: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:02 Kaynak: DHA

Sheraton Otel, Ekonomi
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