İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
35 dakika önce
Cornelia Hotels Basın ToplantısıYer: Feriye RestoranTarih: 22 ŞubatSaat: 09: 30TEB Gençlik Komisyonu 2.
Cornelia Hotels Basın Toplantısı
Yer: Feriye Restoran
Tarih: 22 Şubat
Saat: 09: 30
TEB Gençlik Komisyonu 2. Ulusal Kongresi
Yer: Sheraton
Hotel Ankara
Tarih: 22-24 Şubat
Saat: 10: 00
CNR Boat Show
Yer: CNR EXPO
Tarih: 22 Şubat
Saat: 14: 00
TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı - Tasarım ve Beceri Atölyesi Açılış Töreni
Yer: TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı
Tarih: 24 Şubat
Saat: 13: 00
GROUPE PSA 2018 Finansal Sonuçlar Sunumu
Tarih: 26 Şubat
Saat: 10: 30
TÜRKONFED Dijital Dönüşüm
Merkezi Tanıtımı
Yer: İş Kuleleri, Kat 41
Tarih: 26 Şubat
Saat: 13: 00 İstanbul
Oyuncak Fuarı 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11: 30
SunExpress Basın Toplantısı
Yer: Renaissance Polat İstanbul Hotel – İzmir
Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 10: 00
DenizBank- Türk Telekom Stadyumu
İşbiliği İmza Töreni
Yer: Ali Sami Yen
Spor Kompleksi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 13: 00
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:02 Kaynak: DHA
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