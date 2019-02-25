İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

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GROUPE PSA 2018 Finansal Sonuçlar Sunumu Tarih: 26 ŞubatSaat: 10: 30TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Merkezi TanıtımıYer: İş Kuleleri, Kat 41Tarih: 26 ŞubatSaat: 13: 00İstanbul Oyuncak Fuarı 2019Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre MerkeziTarih: 26 ŞubatSaat: 11: 30SunExpress Basın ToplantısıYer: Renaissance...
GROUPE PSA 2018 Finansal Sonuçlar Sunumu
Tarih: 26 Şubat
Saat: 10: 30
TÜRKONFED Dijital Dönüşüm
Merkezi Tanıtımı
Yer: İş Kuleleri, Kat 41
Tarih: 26 Şubat
Saat: 13: 00 İstanbul
Oyuncak Fuarı 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11: 30
SunExpress Basın Toplantısı
Yer: Renaissance Polat İstanbul Hotel – İzmir
Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 10: 00
DenizBank- Türk Telekom Stadyumu
İşbiliği İmza Töreni
Yer: Ali Sami Yen
Spor Kompleksi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 13: 00
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:01 Kaynak: DHA
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