İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
1 saat önce
GROUPE PSA 2018 Finansal Sonuçlar Sunumu Tarih: 26 ŞubatSaat: 10: 30TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Merkezi TanıtımıYer: İş Kuleleri, Kat 41Tarih: 26 ŞubatSaat: 13: 00İstanbul Oyuncak Fuarı 2019Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre MerkeziTarih: 26 ŞubatSaat: 11: 30TÜSİAD "İşgücü Piyasası Dinamikleri ve...
GROUPE PSA 2018 Finansal Sonuçlar Sunumu
Tarih: 26 Şubat
Saat: 10: 30
TÜRKONFED Dijital Dönüşüm
Merkezi Tanıtımı
Yer: İş Kuleleri, Kat 41
Tarih: 26 Şubat
Saat: 13: 00 İstanbul
Oyuncak Fuarı 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11: 30
TÜSİAD "İşgücü Piyasası Dinamikleri ve İşsizlik Sorunu" Toplantısı
Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 09: 00
SunExpress Basın Toplantısı
Yer: Renaissance Polat İstanbul Hotel – İzmir
Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 10: 00
DenizBank- Türk Telekom Stadyumu
İşbiliği İmza Töreni
Yer: Ali Sami Yen
Spor Kompleksi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 13: 00
İSO Aylık Olağan Toplantısı
Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 15.00
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:03 Kaynak: DHA
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