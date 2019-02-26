Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

GROUPE PSA 2018 Finansal Sonuçlar Sunumu Tarih: 26 ŞubatSaat: 10: 30TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Merkezi TanıtımıYer: İş Kuleleri, Kat 41Tarih: 26 ŞubatSaat: 13: 00İstanbul Oyuncak Fuarı 2019Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre MerkeziTarih: 26 ŞubatSaat: 11: 30TÜSİAD "İşgücü Piyasası Dinamikleri ve...

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GROUPE PSA 2018 Finansal Sonuçlar Sunumu 

Tarih: 26 Şubat

Saat: 10: 30

TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Merkezi Tanıtımı

Yer: İş Kuleleri, Kat 41

Tarih: 26 Şubat

Saat: 13: 00

İstanbul Oyuncak Fuarı 2019

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 26 Şubat

Saat: 11: 30

TÜSİAD "İşgücü Piyasası Dinamikleri ve İşsizlik Sorunu" Toplantısı

Yer: TÜSİAD Genel Merkezi

Tarih: 27 Şubat

Saat: 09: 00

SunExpress Basın Toplantısı

Yer: Renaissance Polat İstanbul Hotel – İzmir Salonu

Tarih: 27 Şubat

Saat: 10: 00

DenizBank- Türk Telekom Stadyumu İşbiliği İmza Töreni

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Tarih: 27 Şubat

Saat: 13: 00

İSO Aylık Olağan Toplantısı

Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu

Tarih: 27 Şubat

Saat: 15.00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:03 Kaynak: DHA

Dönüşüm, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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