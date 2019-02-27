İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
22 dakika önce
TÜSİAD "İşgücü Piyasası Dinamikleri ve İşsizlik Sorunu" ToplantısıYer: TÜSİAD Genel MerkeziTarih: 27 ŞubatSaat: 09: 00SunExpress Basın ToplantısıYer: Renaissance Polat İstanbul Hotel – İzmir SalonuTarih: 27 ŞubatSaat: 10: 00DenizBank- Türk Telekom Stadyumu İşbiliği İmza TöreniYer: Ali Sami Yen...
TÜSİAD "İşgücü Piyasası Dinamikleri ve İşsizlik Sorunu" Toplantısı
Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 09: 00
SunExpress Basın Toplantısı
Yer: Renaissance Polat İstanbul
Hotel – İzmir
Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 10: 00
DenizBank- Türk Telekom Stadyumu
İşbiliği İmza Töreni
Yer: Ali Sami Yen
Spor Kompleksi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 13: 00
İSO Aylık Olağan Toplantısı
Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 15.00
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 28 Şubat
Saart: 09: 00
GYİAD Kendi Hikayesini Yazanlar Kitabı Lansmanı
Yer: Qubbe Gayrettepe
, Dedeman İstanbul
Tarih: 5 Mart
Saat: 18: 30
Petroleum Istanbul
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkez
Tarih: 28-30 Mart
Saat: 11: 00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:23 Kaynak: DHA
Google; İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Yerel Seçim Tahminini Açıkladı
AK Parti'nin İzmir Adayı Zeybekçi, İsmet İnönü'nün Sözleriyle Seslendi: Namuslular, Namussuzlar Kadar Cesur Olmalı
Erdoğan, AK Parti'nin Geride Gösterildiği Anketlere Ateş Püskürdü: Manipülasyon Var
İçişleri Bakanı Soylu'dan Müjde: 15 Bin Polis Alacağız