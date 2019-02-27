Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

22 dakika önce

TÜSİAD "İşgücü Piyasası Dinamikleri ve İşsizlik Sorunu" ToplantısıYer: TÜSİAD Genel MerkeziTarih: 27 ŞubatSaat: 09: 00SunExpress Basın ToplantısıYer: Renaissance Polat İstanbul Hotel – İzmir SalonuTarih: 27 ŞubatSaat: 10: 00DenizBank- Türk Telekom Stadyumu İşbiliği İmza TöreniYer: Ali Sami Yen...

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TÜSİAD "İşgücü Piyasası Dinamikleri ve İşsizlik Sorunu" Toplantısı

Yer: TÜSİAD Genel Merkezi

Tarih: 27 Şubat

Saat: 09: 00

SunExpress Basın Toplantısı

Yer: Renaissance Polat İstanbul Hotel – İzmir Salonu

Tarih: 27 Şubat

Saat: 10: 00

DenizBank- Türk Telekom Stadyumu İşbiliği İmza Töreni

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Tarih: 27 Şubat

Saat: 13: 00

İSO Aylık Olağan Toplantısı

Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu

Tarih: 27 Şubat

Saat: 15.00

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 28 Şubat

Saart: 09: 00

GYİAD Kendi Hikayesini Yazanlar Kitabı Lansmanı 

Yer: Qubbe Gayrettepe, Dedeman İstanbul

Tarih: 5 Mart

Saat: 18: 30

Petroleum Istanbul

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkez

Tarih: 28-30 Mart

Saat: 11: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:23 Kaynak: DHA

Türk Telekom Stadyumu, İzmir, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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