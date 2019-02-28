İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Basın ToplantısıYer: Çırağan SarayıTarih: 28 ŞubatSaart: 09: 00Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları Ödül Töreni Yer: Grand Pera Emek SahnesiTarih: 28 ŞubatSaat: 13: 00Kapuscinski Kalkınma DersiYer: Kadir Has Üniversitesi Cibali KampüsüTarih: 1 MartSaat:...

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Basın Toplantısı



Yer: Çırağan Sarayı



Tarih: 28 Şubat



Saart: 09: 00



Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları Ödül Töreni



Yer: Grand Pera Emek Sahnesi



Tarih: 28 Şubat



Saat: 13: 00



Kapuscinski Kalkınma Dersi



Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü



Tarih: 1 Mart



Saat: 13: 30



Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi



Yer: Haliç Kongre Merkezi



Tarih: 4 Mart



Saat: 09: 30



CFA İstanbul Women In Finance



Yer: Sabancı Center



Tarih: 5 Mart



Saat: 18: 30



GYİAD Kendi Hikayesini Yazanlar Kitabı Lansmanı



Yer: Qubbe Gayrettepe, Dedeman İstanbul



Tarih: 5 Mart



Saat: 18: 30



TEMA Vakfı Basın Toplantısı



Yer: TEMA Vakfı



Tarih: 6 Mart



Saat: 09: 30



TSKB Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat Eşitliği Paneli ve Dünya Kadınlar Günü Resepsiyonu



Yer: Fransız Sarayı



Tarih: 6 Mart



Saat: 14: 00



Petroleum Istanbul



Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkez



Tarih: 28-30 Mart



Saat: 11: 00

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım

Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır

Gelin Geldiği Köyde Topraksız Tarımın "Hanımağası" Oldu

Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli