İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
1 saat önce
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Basın ToplantısıYer: Çırağan SarayıTarih: 28 ŞubatSaart: 09: 00Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları Ödül Töreni Yer: Grand Pera Emek SahnesiTarih: 28 ŞubatSaat: 13: 00Kapuscinski Kalkınma DersiYer: Kadir Has Üniversitesi Cibali KampüsüTarih: 1 MartSaat:...
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 28 Şubat
Saart: 09: 00
Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları Ödül Töreni
Yer: Grand Pera Emek Sahnesi
Tarih: 28 Şubat
Saat: 13: 00
Kapuscinski Kalkınma Dersi
Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 1 Mart
Saat: 13: 30
Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 4 Mart
Saat: 09: 30
CFA İstanbul Women In Finance
Yer: Sabancı Center
Tarih: 5 Mart
Saat: 18: 30
GYİAD Kendi Hikayesini Yazanlar Kitabı Lansmanı
Yer: Qubbe Gayrettepe, Dedeman İstanbul
Tarih: 5 Mart
Saat: 18: 30
TEMA Vakfı Basın Toplantısı
Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 6 Mart
Saat: 09: 30
TSKB Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat Eşitliği Paneli ve Dünya Kadınlar Günü Resepsiyonu
Yer: Fransız Sarayı
Tarih: 6 Mart
Saat: 14: 00
Petroleum Istanbul
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkez
Tarih: 28-30 Mart
Saat: 11: 00
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:00 Kaynak: DHA
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