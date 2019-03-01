İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
26 dakika önce
Kapuscinski Kalkınma DersiYer: Kadir Has Üniversitesi Cibali KampüsüTarih: 1 MartSaat: 13: 30Uluslararası STEM Eğitim ZirvesiYer: Haliç Kongre MerkeziTarih: 4 MartSaat: 09: 30Metro Türkiye ile Türkiye'nin Coğrafi İşaretli Ürünleri TanıtımıYer: GastronometroTarih: 4 MartSaat: 14: 00AYD...
Kapuscinski Kalkınma Dersi
Yer: Kadir Has Üniversitesi
Cibali Kampüsü
Tarih: 1 Mart
Saat: 13: 30
Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi
Yer: Haliç
Kongre Merkezi
Tarih: 4 Mart
Saat: 09: 30
Metro Türkiye
ile Türkiye'nin Coğrafi İşaretli Ürünleri Tanıtımı
Yer: Gastronometro
Tarih: 4 Mart
Saat: 14: 00
AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi
Yer: Swissotel
İstanbul
Tarih: 5 Mart
Saat: 08: 15
CFA İstanbul Women In Finance
Yer: Sabancı Center
Tarih: 5 Mart
Saat: 18: 30
GYİAD Kendi Hikayesini Yazanlar Kitabı Lansmanı
Yer: Qubbe Gayrettepe
, Dedeman İstanbul
Tarih: 5 Mart
Saat: 18: 30
TEMA Vakfı Basın Toplantısı
Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 6 Mart
Saat: 09: 30
13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi
Yer: Hilton İstanbul Bosphorus
Tarih: 6 Mart
Saat: 10: 00 TSKB
Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat Eşitliği Paneli ve Dünya Kadınlar Günü
Resepsiyonu
Yer: Fransız Sarayı
Tarih: 6 Mart
Saat: 14: 00 Microsoft
Teknoloji Zirvesi
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 7 Mart
Saat: 08: 30
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Feriye Sarayı
Tarih: 14 Mart
Saat: 10: 30
Petroleum Istanbul
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkez
Tarih: 28-30 Mart
Saat: 11: 00
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:01 Kaynak: DHA
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