Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

26 dakika önce

Kapuscinski Kalkınma DersiYer: Kadir Has Üniversitesi Cibali KampüsüTarih: 1 MartSaat: 13: 30Uluslararası STEM Eğitim ZirvesiYer: Haliç Kongre MerkeziTarih: 4 MartSaat: 09: 30Metro Türkiye ile Türkiye'nin Coğrafi İşaretli Ürünleri TanıtımıYer: GastronometroTarih: 4 MartSaat: 14: 00AYD...

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Kapuscinski Kalkınma Dersi

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

Tarih: 1 Mart

Saat: 13: 30

Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 4 Mart

Saat: 09: 30

Metro Türkiye ile Türkiye'nin Coğrafi İşaretli Ürünleri Tanıtımı

Yer: Gastronometro

Tarih: 4 Mart

Saat: 14: 00

AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi 

Yer: Swissotel İstanbul

Tarih: 5 Mart

Saat: 08: 15

CFA İstanbul Women In Finance

Yer: Sabancı Center

Tarih: 5 Mart

Saat: 18: 30

GYİAD Kendi Hikayesini Yazanlar Kitabı Lansmanı 

Yer: Qubbe Gayrettepe, Dedeman İstanbul

Tarih: 5 Mart

Saat: 18: 30

TEMA Vakfı Basın Toplantısı

Yer: TEMA Vakfı

Tarih: 6 Mart

Saat: 09: 30

13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus

Tarih: 6 Mart

Saat: 10: 00

TSKB Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat Eşitliği Paneli ve Dünya Kadınlar Günü Resepsiyonu

Yer: Fransız Sarayı

Tarih: 6 Mart

Saat: 14: 00

Microsoft Teknoloji Zirvesi 

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 7 Mart

Saat: 08: 30 

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Feriye Sarayı

Tarih: 14 Mart

Saat: 10: 30

Petroleum Istanbul

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkez

Tarih: 28-30 Mart

Saat: 11: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:01 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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