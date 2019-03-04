İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
1 saat önce
Nakitsiz Stadyum İmza TöreniYer: Ali Sami Yen Spor KompleksiTarih: 4 MartSaat: 13: 00Woman in FinanceYer: Sabancı CenterTarih: 5 MartSaat: 18: 302. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller ZirvesiYer: Pullman İstanbul Convention Center, YenibosnaTarih: 5 MartSaat: 09.
Nakitsiz Stadyum İmza Töreni
Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Tarih: 4 Mart
Saat: 13: 00
Woman in Finance
Yer: Sabancı Center
Tarih: 5 Mart
Saat: 18: 30
2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi
Yer: Pullman İstanbul Convention Center, Yenibosna
Tarih: 5 Mart
Saat: 09.45
Muhasebe Haftası
Yer: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası
Tarih: 5 Mart
Saat: 13: 00
Blokzincir ile Paradigma Değişimi
Yer: MÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 5 Mart
Saat: 13: 35
Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi
Yer: Pullman İstanbul Convention Center
Tarih: 6 Mart
Saat: 09: 00
HerDem Sağlıklı Yaşam köyleri Basın Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 6 Mart
Saat: 09: 30
ISAF Exclusive Fuar ve Konferansı
Yer: Sheraton Ankara Hotel & Convention Center
Tarih: 6 Mart
Saat: 10: 15
Bir Kadın Değişir Dünya Değişir Etkinliği
Yer: Kocaeli Sanayi Odası/ Konferans Salonu
Tarih: 6 Mart
Saat: 10: 30
İsviçre Ticaret Odası 'Türkiye Etkili Kadın Olmak' Paneli
Yer: Pera Palace Hotel
Tarih: 6 Mart
Saat: 13: 00
Müşteri Deneyimi Arenası
Yer: Babylon Bomonti
Tarih: 6 Mart
Saat: 14: 00
DemirDöküm Basın Sohbet Buluşması
Yer : Grand Hyatt Otel/ The Mansion Study
Tarih : 6 Mart
Saat : 09: 45
ABank Basın Toplantısı
Yer : Four Seasons Bosphorus Hotel/ Atik Paşa Salonu
Tarih : 6 Mart Salı
Saat : 10: 00
3. İş Dünyasında Kadın: Gerçekler, Engeller ve Çözümler Raporu
Yer : Wyndham Grand Istanbul Levent
Tarih : 7 Mart Çarşamba
Saat : 09: 30
TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın Raporu
Yer: Wyndham Grand İstanbul/ Mozart Salonu
Tarih: 7 Mart
Saat: 09: 30
Kiğılı Ekonomi Toplantısı
Yer : Raffles Hotel
Tarih : 7 Mart Çarşamba
Saat : 10: 00
Ekmek, Pasta, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı
Yer: ATO Congresium
Tarih: 7 – 10 Mart
Saat: 09: 00
Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı
Yer : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih : 7 - 10 Mart
Saat : 09: 00
Kadın Liderliğinde İş İnsanları
Yer: Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi
Tarih: 7 Mart
Saat: 12: 00
Global Financial Centres Index Koferansı
Yer: Dolmabahçe Sarayı
Tarih: 7 Mart
Saat: 19: 00
Ro-Ro Gemisi İsim verme Töreni
Yer: Pendik Limanı
Tarih: 7 Mart
Saat: 09: 30
Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri
Yer : IdeaSoft Genel Merkezi
Tarih : 8 Mart
Saat : 10: 00
Daikin Sakura Kadın Teknisyenler Programı
Yer : Daikin Solution Plaza fuha İstanbul
Tarih : 8 Mart
Saat : 09: 00
TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli
Yer : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih : 8 Mart Perşembe
Saat : 10: 00
Sabri Ülker Vakfı "Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat" Kampanyası
Yer : Swissotel The Bosphorus/ Luzern Salonu
Tarih : 8 Mart Perşembe
Saat : 10: 00
BİM Basın Toplantısı
Yer: Shangri-La Otel/ Bosphorus Balo Salonu 1
Tarih: 8 Mart
Saat: 10: 00
Teknolojide Lider Kadınlar
Yer: Raffles Otel
Tarih: 8 Mart
Saat: 14: 00
İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi
Yer : İTÜ Maçka Yerleşkesi
Tarih : 8-10 Mart
Saat : 10: 00
Home & Concept Fuarı
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 8-11 Mart
Saat: 10: 00
Home & Concept Fuarı
Yer : İstanbul Fuar Merkezi
Tarih : 8-11 Mart
Saat : 10: 00
TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli
Yer : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih : 9 Mart Cuma
Saat : 10: 00
Master of Cake – Pastacılık Festivali
Yer : Elite World Europe Hotel
Tarih : 10-11 Mart
Saat : 10: 00
Yerel Mutfak Global Lezzet
Yer : Hilton İstanbul Bosphorus/ Lalezar Meyhanesi
Tarih : 8-9-10 Mart
Saat : 10: 00
25. Uluslararası WIN EURASIA 2018
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 15-18 Mart
Saat : 10: 00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 22-25 Mart
Saat : 10: 00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10: 00
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:03 Kaynak: DHA
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