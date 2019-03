İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Nakitsiz Stadyum İmza TöreniYer: Ali Sami Yen Spor KompleksiTarih: 4 MartSaat: 13: 00Woman in FinanceYer: Sabancı CenterTarih: 5 MartSaat: 18: 302. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller ZirvesiYer: Pullman İstanbul Convention Center, YenibosnaTarih: 5 MartSaat: 09.

Nakitsiz Stadyum İmza Töreni



Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi



Tarih: 4 Mart



Saat: 13: 00



Woman in Finance



Yer: Sabancı Center



Tarih: 5 Mart



Saat: 18: 30



2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi



Yer: Pullman İstanbul Convention Center, Yenibosna



Tarih: 5 Mart



Saat: 09.45



Muhasebe Haftası



Yer: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası



Tarih: 5 Mart



Saat: 13: 00



Blokzincir ile Paradigma Değişimi



Yer: MÜSİAD Genel Merkezi



Tarih: 5 Mart



Saat: 13: 35



Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi



Yer: Pullman İstanbul Convention Center



Tarih: 6 Mart



Saat: 09: 00



HerDem Sağlıklı Yaşam köyleri Basın Toplantısı



Yer: Swissotel The Bosphorus



Tarih: 6 Mart



Saat: 09: 30



ISAF Exclusive Fuar ve Konferansı



Yer: Sheraton Ankara Hotel & Convention Center



Tarih: 6 Mart



Saat: 10: 15



Bir Kadın Değişir Dünya Değişir Etkinliği



Yer: Kocaeli Sanayi Odası/ Konferans Salonu



Tarih: 6 Mart



Saat: 10: 30



İsviçre Ticaret Odası 'Türkiye Etkili Kadın Olmak' Paneli



Yer: Pera Palace Hotel



Tarih: 6 Mart



Saat: 13: 00



Müşteri Deneyimi Arenası



Yer: Babylon Bomonti



Tarih: 6 Mart



Saat: 14: 00



DemirDöküm Basın Sohbet Buluşması



Yer : Grand Hyatt Otel/ The Mansion Study



Tarih : 6 Mart



Saat : 09: 45



ABank Basın Toplantısı



Yer : Four Seasons Bosphorus Hotel/ Atik Paşa Salonu



Tarih : 6 Mart Salı



Saat : 10: 00



3. İş Dünyasında Kadın: Gerçekler, Engeller ve Çözümler Raporu



Yer : Wyndham Grand Istanbul Levent



Tarih : 7 Mart Çarşamba



Saat : 09: 30



TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın Raporu



Yer: Wyndham Grand İstanbul/ Mozart Salonu



Tarih: 7 Mart



Saat: 09: 30



Kiğılı Ekonomi Toplantısı



Yer : Raffles Hotel



Tarih : 7 Mart Çarşamba



Saat : 10: 00



Ekmek, Pasta, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı



Yer: ATO Congresium



Tarih: 7 – 10 Mart



Saat: 09: 00



Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı



Yer : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi



Tarih : 7 - 10 Mart



Saat : 09: 00



Kadın Liderliğinde İş İnsanları



Yer: Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi



Tarih: 7 Mart



Saat: 12: 00



Global Financial Centres Index Koferansı



Yer: Dolmabahçe Sarayı



Tarih: 7 Mart



Saat: 19: 00



Ro-Ro Gemisi İsim verme Töreni



Yer: Pendik Limanı



Tarih: 7 Mart



Saat: 09: 30



Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri



Yer : IdeaSoft Genel Merkezi



Tarih : 8 Mart



Saat : 10: 00



Daikin Sakura Kadın Teknisyenler Programı



Yer : Daikin Solution Plaza fuha İstanbul



Tarih : 8 Mart



Saat : 09: 00



TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli



Yer : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi



Tarih : 8 Mart Perşembe



Saat : 10: 00



Sabri Ülker Vakfı "Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat" Kampanyası



Yer : Swissotel The Bosphorus/ Luzern Salonu



Tarih : 8 Mart Perşembe



Saat : 10: 00



BİM Basın Toplantısı



Yer: Shangri-La Otel/ Bosphorus Balo Salonu 1



Tarih: 8 Mart



Saat: 10: 00



Teknolojide Lider Kadınlar



Yer: Raffles Otel



Tarih: 8 Mart



Saat: 14: 00



İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi



Yer : İTÜ Maçka Yerleşkesi



Tarih : 8-10 Mart



Saat : 10: 00



Home & Concept Fuarı



Yer: İstanbul Fuar Merkezi



Tarih: 8-11 Mart



Saat: 10: 00



TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli



Yer : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi



Tarih : 9 Mart Cuma



Saat : 10: 00



Master of Cake – Pastacılık Festivali



Yer : Elite World Europe Hotel



Tarih : 10-11 Mart



Saat : 10: 00



Yerel Mutfak Global Lezzet



Yer : Hilton İstanbul Bosphorus/ Lalezar Meyhanesi



Tarih : 8-9-10 Mart



Saat : 10: 00



25. Uluslararası WIN EURASIA 2018



Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi



Tarih : 15-18 Mart



Saat : 10: 00



İstanbul Oyuncak Fuarı



Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi



Tarih : 22-25 Mart



Saat : 10: 00



Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı



Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi



Tarih: 29 Mart – 1 Nisan



Saat: 10: 00

