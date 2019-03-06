Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

Uluslararası Nükleer Santraller ZirvesiYer: Pullman İstanbul Convention CenterTarih: 6 MartSaat: 09: 00HerDem Sağlıklı Yaşam köyleri Basın ToplantısıYer: Swissotel The BosphorusTarih: 6 MartSaat: 09: 30ISAF Exclusive Fuar ve KonferansıYer: Sheraton Ankara Hotel & Convention CenterTarih: 6...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi

Yer: Pullman İstanbul Convention Center

Tarih: 6 Mart

Saat: 09: 00

HerDem Sağlıklı Yaşam köyleri Basın Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 6 Mart

Saat: 09: 30

ISAF Exclusive Fuar ve Konferansı

Yer: Sheraton Ankara Hotel & Convention Center

Tarih: 6 Mart

Saat: 10: 15

Bir Kadın Değişir Dünya Değişir Etkinliği

Yer: Kocaeli Sanayi Odası/ Konferans Salonu

Tarih: 6 Mart

Saat: 10: 30

İsviçre Ticaret Odası 'Türkiye Etkili Kadın Olmak' Paneli

Yer: Pera Palace Hotel

Tarih: 6 Mart

Saat: 13: 00

TSKB Dünya Kadınlar Günü Resepsiyonu

Yer: Fransız Sarayı

Tarih: 6 Mart

Saat: 14: 00

Müşteri Deneyimi Arenası

Yer: Babylon Bomonti

Tarih: 6 Mart

Saat: 14: 00

ABank Basın Toplantısı

Yer    : Four Seasons Bosphorus Hotel/ Atik Paşa Salonu

Tarih  : 6 Mart Salı

Saat   : 10: 00

İklim Kafe Konuşmaları "Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti"

Yer: Sabancı Üniversitesi Minevra Palas

Tarih: 6 Mart

Saat: 18: 00

3. İş Dünyasında Kadın: Gerçekler, Engeller ve Çözümler Raporu

Yer    : Wyndham Grand Istanbul Levent

Tarih  : 7 Mart Çarşamba

Saat   : 09: 30

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın Raporu

Yer: Wyndham Grand İstanbul/ Mozart Salonu

Tarih: 7 Mart

Saat: 09: 30

Kiğılı Ekonomi Toplantısı

Yer    : Raffles Hotel

Tarih  : 7 Mart Çarşamba

Saat   : 10: 00

Ekmek, Pasta, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı

Yer: ATO Congresium

Tarih: 7 – 10 Mart

Saat: 09: 00

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı

Yer    : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih  : 7 - 10 Mart

Saat   : 09: 00

Kadın Liderliğinde İş İnsanları

Yer: Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi

Tarih: 7 Mart

Saat: 12: 00

Global Financial Centres Index Koferansı

Yer: Dolmabahçe Sarayı

Tarih: 7 Mart

Saat: 19: 00

Ro-Ro Gemisi İsim verme Töreni

Yer: Pendik Limanı

Tarih: 7 Mart

Saat: 09: 30

Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi 

Yer: Shangri-La Bosphorus İstanbul

Tarih: 7 Mart

Saat: 19: 00

Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri

Yer    : IdeaSoft Genel Merkezi

Tarih  : 8 Mart

Saat   : 10: 00

Daikin Sakura Kadın Teknisyenler Programı

Yer    : Daikin Solution Plaza fuha İstanbul

Tarih  : 8 Mart

Saat   : 09: 00

TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli

Yer    : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi

Tarih  : 8 Mart Perşembe

Saat   : 10: 00

Sabri Ülker Vakfı "Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat" Kampanyası

Yer    : Swissotel The Bosphorus/ Luzern Salonu

Tarih  : 8 Mart Perşembe

Saat   : 10: 00

BİM Basın Toplantısı

Yer: Shangri-La Otel/ Bosphorus Balo Salonu 1

Tarih: 8 Mart

Saat: 10: 00

Teknolojide Lider Kadınlar

Yer: Raffles Otel

Tarih: 8 Mart

Saat: 14: 00

İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi

Yer    : İTÜ Maçka Yerleşkesi

Tarih  : 8-10 Mart

Saat   : 10: 00

Home & Concept Fuarı

Yer: İstanbul Fuar Merkezi

Tarih: 8-11 Mart

Saat: 10: 00

Home & Concept Fuarı

Yer    : İstanbul Fuar Merkezi

Tarih  : 8-11 Mart

Saat   : 10: 00

TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli

Yer    : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi

Tarih : 9 Mart Cuma

Saat   : 10: 00

Master of Cake – Pastacılık Festivali

Yer    : Elite World Europe Hotel

Tarih  : 10-11 Mart

Saat   : 10: 00

Yerel Mutfak Global Lezzet

Yer    : Hilton İstanbul Bosphorus/ Lalezar Meyhanesi

Tarih  : 8-9-10 Mart

Saat   : 10: 00

Turkcell 25. Yıl Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Bosphorus Hotel 

Tarih: 12 Mart

Saat: 09: 30

Nakitsiz Stadyum İmza Töreni

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Tarih: 12 Mart

Saat: 11: 30

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih  : 15-18 Mart

Saat   : 10: 00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih  : 22-25 Mart

Saat   : 10: 00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:02 Kaynak: DHA

Swissotel, İstanbul, Ekonomi
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