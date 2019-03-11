İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
1 saat önce
Kadın Girişimcileri Destekleme SeminerleriGlobal GastroEkonomi Zirvesi Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıTarih: 12 MartSaat: 08: 00Turkcell 25.
Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri
Global Gastro Ekonomi
Zirvesi
Yer: Lütfi Kırdar
Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 12 Mart
Saat: 08: 00 Turkcell
25. Yıl Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Bosphorus Hotel
Tarih: 12 Mart
Saat: 09: 30
Nakitsiz Stadyum İmza Töreni
Yer: Ali Sami Yen
Spor Kompleksi
Tarih: 12 Mart
Saat: 11: 30
25. Uluslararası WIN EURASIA 2018
Yer: TÜYAP İstanbul
Kongre Merkezi
Tarih: 15-18 Mart
Saat: 10: 00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 22-25 Mart
Saat: 10: 00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10: 00
7. ACE of M.I.C.E. Awards
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18: 00
IoT EurAsia Zirvesi'nde
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10: 00
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:02 Kaynak: DHA
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