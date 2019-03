İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

OSD 45. Genel Kurulu ve OSD Buluşmaları ToplantısıYer: Fairmont Quasar İstanbulTarih: 13 MartSaat: 13: 30İDDMİB Basın ToplantısıYer: Feriye PalaceTarih: 14 MartSaat: 10: 00İKV "Diplomaside Kadın" PaneliYer: TOBB PlazaTarih: 14 MartSaat: 10: 0025. Uluslararası WIN EURASIA 2018Yer : TÜYAP İstanbul Kongre MerkeziTarih : 15-18 MartSaat : 10: 00TurkishWIN Genç Kadın Kariyer GünüYer: Yeditepe ÜniversitesiTarih: 16 MartSaat: 09: 00Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın LansmanıYer: Swissotel The BosphorusTarih: 19 MartSaat: 08: 30İKMİB Basın ToplantısıYer: Four Seasons HotelTarih: 19 MartSaat: 09: 30Automechanika İstanbulYer: Swiss Otel The BosphorusTarih: 19 MartSaat: 09: 30TÜSİAD "Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği"Yer: TÜSİAD Konferans SalonuTarih: 22 MartSaat: 14: 00İstanbul Oyuncak FuarıYer : TÜYAP İstanbul Kongre MerkeziTarih : 22-25 MartSaat : 10: 00Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi FuarıYer: TÜYAP Fuar ve Kongre MerkeziTarih: 29 Mart – 1 NisanSaat: 10: 007. ACE of M.I.C.E. AwardsYer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıTarih: 3 NisanSaat: 18: 00IoT EurAsia Zirvesi'ndeYer: Hilton BosphorusTarih: 9 NisanSaat: 10: 00