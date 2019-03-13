Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

48 dakika önce

OSD 45. Genel Kurulu ve OSD Buluşmaları Toplantısı Yer: Fairmont Quasar İstanbulTarih: 13 MartSaat: 13: 30İDDMİB Basın ToplantısıYer: Feriye PalaceTarih: 14 MartSaat: 10: 00İKV "Diplomaside Kadın" PaneliYer: TOBB PlazaTarih: 14 MartSaat: 10: 0025.

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
OSD 45. Genel Kurulu ve OSD Buluşmaları Toplantısı 

Yer: Fairmont Quasar İstanbul

Tarih: 13 Mart

Saat: 13: 30

İDDMİB Basın Toplantısı

Yer: Feriye Palace

Tarih: 14 Mart

Saat: 10: 00

İKV "Diplomaside Kadın" Paneli

Yer: TOBB Plaza

Tarih: 14 Mart

Saat: 10: 00

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih  : 15-18 Mart

Saat   : 10: 00

TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü 

Yer: Yeditepe Üniversitesi

Tarih: 16 Mart

Saat: 09: 00

Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 19 Mart

Saat: 08: 30

İKMİB Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Hotel 

Tarih: 19 Mart

Saat: 09: 30

Automechanika İstanbul

Yer: Swiss Otel The Bosphorus

Tarih: 19 Mart

Saat: 09: 30

TÜSİAD "Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği"

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 22 Mart

Saat: 14: 00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih  : 22-25 Mart

Saat   : 10: 00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10: 00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18: 00

IoT EurAsia Zirvesi'nde 

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:02 Kaynak: DHA

Ekonomi
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