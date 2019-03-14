İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
1 saat önce
Türkiye Yapay Zeka Zirvesi Yer: Uniq İstanbulTarih: 14 MartSaat: 08: 30İDDMİB Basın ToplantısıYer: Feriye PalaceTarih: 14 MartSaat: 10: 00İKV "Diplomaside Kadın" PaneliYer: TOBB PlazaTarih: 14 MartSaat: 10: 0025.
Türkiye Yapay Zeka Zirvesi
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 14 Mart
Saat: 08: 30
İDDMİB Basın Toplantısı
Yer: Feriye Palace
Tarih: 14 Mart
Saat: 10: 00
İKV "Diplomaside Kadın" Paneli
Yer: TOBB Plaza
Tarih: 14 Mart
Saat: 10: 00
25. Uluslararası WIN EURASIA 2018
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 15-18 Mart
Saat : 10: 00
TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü
Yer: Yeditepe Üniversitesi
Tarih: 16 Mart
Saat: 09: 00
Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 08: 30
İKMİB Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Hotel
Tarih: 19 Mart
Saat: 09: 30
Automechanika İstanbul
Yer: Swiss Otel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 09: 30
TÜSİAD "Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği"
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 22 Mart
Saat: 14: 00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 22-25 Mart
Saat : 10: 00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10: 00
7. ACE of M.I.C.E. Awards
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18: 00
IoT EurAsia Zirvesi
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10: 00
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:10 Kaynak: DHA
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