İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi Yer: Uniq İstanbulTarih: 14 MartSaat: 08: 30İDDMİB Basın ToplantısıYer: Feriye PalaceTarih: 14 MartSaat: 10: 00İKV "Diplomaside Kadın" PaneliYer: TOBB PlazaTarih: 14 MartSaat: 10: 0025.

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi



Yer: Uniq İstanbul



Tarih: 14 Mart



Saat: 08: 30



İDDMİB Basın Toplantısı



Yer: Feriye Palace



Tarih: 14 Mart



Saat: 10: 00



İKV "Diplomaside Kadın" Paneli



Yer: TOBB Plaza



Tarih: 14 Mart



Saat: 10: 00



25. Uluslararası WIN EURASIA 2018



Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi



Tarih : 15-18 Mart



Saat : 10: 00



TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü



Yer: Yeditepe Üniversitesi



Tarih: 16 Mart



Saat: 09: 00



Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı



Yer: Swissotel The Bosphorus



Tarih: 19 Mart



Saat: 08: 30



İKMİB Basın Toplantısı



Yer: Four Seasons Hotel



Tarih: 19 Mart



Saat: 09: 30



Automechanika İstanbul



Yer: Swiss Otel The Bosphorus



Tarih: 19 Mart



Saat: 09: 30



TÜSİAD "Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği"



Yer: TÜSİAD Konferans Salonu



Tarih: 22 Mart



Saat: 14: 00



İstanbul Oyuncak Fuarı



Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi



Tarih : 22-25 Mart



Saat : 10: 00



Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı



Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi



Tarih: 29 Mart – 1 Nisan



Saat: 10: 00



7. ACE of M.I.C.E. Awards



Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı



Tarih: 3 Nisan



Saat: 18: 00



IoT EurAsia Zirvesi



Yer: Hilton Bosphorus



Tarih: 9 Nisan



Saat: 10: 00

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA Hakemlerine Eleştiri

Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar

Evlenmek İsteyen Fabrika İşçisi İnternet Üzerinden Tanıştığı Kadına 100 Bin Lirasını Kaptırdı

Maaşlar Artacak, Ek Ödeme Yükselecek! Emekliye 8 Büyük Fırsat