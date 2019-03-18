İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı
Yer: Swissotel
The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 08: 30
İKMİB Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Hotel
Tarih: 19 Mart
Saat: 09: 30
Automechanika İstanbul
Yer: Swiss Otel
The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 09: 30
SKD Türkiye
Genel Kurul Toplantısı
Yer: Garanti Bankası
Genel Müdürlük Konferans Salonu
Tarih: 19 Mart
Saat: 13: 30
İFMİB Basın Toplantısı
Yer. Intercontinental Hotel – Taksim
Tarih: 20 Mart
Saat: 09: 30
WLTP Devreye Alma – Emisyon Test Laboratuvarı Modernizasyonu Projesi Tanıtımı
Yer: İTÜ Ayazağa
Yerleşkesi, İTÜ Otomotiv Labaratuvarı
Tarih: 20 Mart
Saat: 14: 00 Mercedes-Benz
presents Özgür Masur
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 21 Mart
Saat: 19: 30
TÜSİAD "Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği"
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 22 Mart
Saat: 14: 00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 22-25 Mart
Saat : 10: 00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10: 00
7. ACE of M.I.C.E. Awards
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18: 00
IoT EurAsia Zirvesi'nde
Yer: Hilton
Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10: 00
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10: 00