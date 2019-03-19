İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
41 dakika önce
Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın LansmanıYer: Swissotel The BosphorusTarih: 19 MartSaat: 08: 30İKMİB Basın ToplantısıYer: Four Seasons Hotel Tarih: 19 MartSaat: 09: 30Automechanika İstanbulYer: Swiss Otel The BosphorusTarih: 19 MartSaat: 09: 30IAB Türkiye AdEX 2018 Dijital...
Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 08: 30
İKMİB Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Hotel
Tarih: 19 Mart
Saat: 09: 30
Automechanika İstanbul
Yer: Swiss Otel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 09: 30
IAB Türkiye AdEX 2018 Dijital Reklam Yatırımları Raporu Duyurusu
Yer: Pera Palas
Tarih: 19 Mart
Saat: 12: 30
SKD Türkiye Genel Kurul Toplantısı
Yer: Garanti Bankası Genel Müdürlük Konferans Salonu
Tarih: 19 Mart
Saat: 13: 30
BTM Sahne XL
Yer: BTM Binası
Tarih: 20 Mart
Saat: 09: 00
İFMİB Basın Toplantısı
Yer. Intercontinental Hotel – Taksim
Tarih: 20 Mart
Saat: 09: 30
TOGEM-DER Cemre Çarşısı Proje Tanıtımı
Yer: Atölyeler Caddesi No: 5/3, Üsküdar
Tarih: 20 Mart
Saat: 10: 30
WLTP Devreye Alma – Emisyon Test Laboratuvarı Modernizasyonu Projesi Tanıtımı
Yer: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, İTÜ Otomotiv Labaratuvarı
Tarih: 20 Mart
Saat: 14: 00
Türkiye Otelciler Biriği 23. Genel Kurulu
Yer: Hilton İstanbul Bosphorus Hotel
Tarih: 21 Mart
Saat: 10: 00
Mercedes-Benz presents Özgür Masur
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 21 Mart
Saat: 19: 30
TÜSİAD "Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği"
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 22 Mart
Saat: 14: 00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 22-25 Mart
Saat : 10: 00
Kadir Has Ödülleri
Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 22 Mart
Saat: 09: 30
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10: 00
7. ACE of M.I.C.E. Awards
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18: 00
IoT EurAsia Zirvesi'nde
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10: 00
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10: 00
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:02 Kaynak: DHA
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