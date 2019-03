İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın LansmanıYer: Swissotel The BosphorusTarih: 19 MartSaat: 08: 30İKMİB Basın ToplantısıYer: Four Seasons Hotel Tarih: 19 MartSaat: 09: 30Automechanika İstanbulYer: Swiss Otel The BosphorusTarih: 19 MartSaat: 09: 30IAB Türkiye AdEX 2018 Dijital...

Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı



Yer: Swissotel The Bosphorus



Tarih: 19 Mart



Saat: 08: 30



İKMİB Basın Toplantısı



Yer: Four Seasons Hotel



Tarih: 19 Mart



Saat: 09: 30



Automechanika İstanbul



Yer: Swiss Otel The Bosphorus



Tarih: 19 Mart



Saat: 09: 30



IAB Türkiye AdEX 2018 Dijital Reklam Yatırımları Raporu Duyurusu



Yer: Pera Palas



Tarih: 19 Mart



Saat: 12: 30



SKD Türkiye Genel Kurul Toplantısı



Yer: Garanti Bankası Genel Müdürlük Konferans Salonu



Tarih: 19 Mart



Saat: 13: 30



BTM Sahne XL



Yer: BTM Binası



Tarih: 20 Mart



Saat: 09: 00



İFMİB Basın Toplantısı



Yer. Intercontinental Hotel – Taksim



Tarih: 20 Mart



Saat: 09: 30



TOGEM-DER Cemre Çarşısı Proje Tanıtımı



Yer: Atölyeler Caddesi No: 5/3, Üsküdar



Tarih: 20 Mart



Saat: 10: 30



WLTP Devreye Alma – Emisyon Test Laboratuvarı Modernizasyonu Projesi Tanıtımı



Yer: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, İTÜ Otomotiv Labaratuvarı



Tarih: 20 Mart



Saat: 14: 00



Türkiye Otelciler Biriği 23. Genel Kurulu



Yer: Hilton İstanbul Bosphorus Hotel



Tarih: 21 Mart



Saat: 10: 00



Mercedes-Benz presents Özgür Masur



Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi



Tarih: 21 Mart



Saat: 19: 30



TÜSİAD "Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği"



Yer: TÜSİAD Konferans Salonu



Tarih: 22 Mart



Saat: 14: 00



İstanbul Oyuncak Fuarı



Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi



Tarih : 22-25 Mart



Saat : 10: 00



Kadir Has Ödülleri



Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü



Tarih: 22 Mart



Saat: 09: 30



Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı



Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi



Tarih: 29 Mart – 1 Nisan



Saat: 10: 00



7. ACE of M.I.C.E. Awards



Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı



Tarih: 3 Nisan



Saat: 18: 00



IoT EurAsia Zirvesi'nde



Yer: Hilton Bosphorus



Tarih: 9 Nisan



Saat: 10: 00



Marketing Meetup 2019



Yer: Uniq İstanbul



Tarih: 25 Nisan



Saat: 10: 00

